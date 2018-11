QWERTY1234

Estes últimos tempos houve uma grande polémica por causa do deputado que tinha uma password que uma deputada conhecia. Grande coisa. Já Nadine Norries, membro do Parlamento britânico, foi criticada pelo Information Comissioner Office por partilhar a sua password com Damien Green. O objetivo dela era defender o colega, acusado de ter pornografia no computador atribuído pelo Parlamento; ele acabou por se demitir do governo, não por causa do uso do computador, mas por colocar a mão num joelho que não era seu.

De acordo com a Secure Digital Vault – Keeper Security, a password mais usada em 2016 foi 123456, escolhida por 17% das pessoas. A segunda mais usada, pasme-se, foi 123456789. A terceira foi muito diferente: qwerty. Se isto parece tolo, lembremo-nos que a palavra de código para os minutemen nucleares foi, durante 20 anos, “00000000”, só alterada em 1977 – era mais difícil roubar os planos de um míssil do que fazê-los disparar.

Depois desta, os fãs de ficção científica escolherem “ncc1701” (o número de série da Enterprise no “Star Treck”) até parece coisa elaborada. Em 2010, um engenheiro do Facebook disse que se podia entrar em qualquer conta usando uma chave mestra que era uma variante de “chuck norris”; tinha que ser! A sétima mais usada em 2018 foi “letmein”, fácil em inglês, mas difícil em português: “deixa-meentrar” ou, à moda dos Flinstones, “Wilmaabraaporta”.

Quando criar a sua password, lembre-se que a primeira regra é não escolher o nome do seu animal de estimação, como fez Bill Clinton, que optou por “Buddy”, nome do cão. E nada de sequências; não seja como o tipo que, perguntado porque escolheu “Naughty12”, respondeu que tinha que mudar a password todos os três meses e a última tinha sido “Naughty11”. Isto para não falar da fulana que escolheu “MickeyMinnieDonaldGoofyDaisyRomeSuperman” porque era preciso escolher “5 characters, 1 capital and a special character”. É obra.

No nosso Parlamento, uma que a esquerda escolheria é “swordfish”, a password dos irmãos Marx. E não corremos riscos de lá ver as da troca de emails seguinte:

WINDOWS: Please enter your new password.

USER: cabbage

WINDOWS: Sorry, the password must be more than 8 characters.

USER: boiled cabbage

WINDOWS: Sorry, the password must contain 1 numerical character.

USER: 1 boiled cabbage

WINDOWS: Sorry, the password cannot have blank spaces.

USER: 50fuckingboiledcabbages

WINDOWS: Sorry, the password must contain at least one upper case character.

USER: 50FuckingBoiledCabbagesShovedUpYourAssIfYouDon’tGiveMeAccessNow!

WINDOWS: Sorry, the password cannot contain punctuation.

USER: ReallyPissedOff50FuckingBoiledCabbagesShovedUpYourAssIfYouDontGiveMeAccessNow

WINDOWS: Sorry, that password is already in use.

Está bem, mas divertido seria saber se o deputado do PSD também disse à colega a password do multibanco.