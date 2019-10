Rajadas de vento de 200 quilómetros por hora, chuva forte, ondas de 25 metros. Furacão Lorenzo aproxima-se dos Açores

O furacão Lorenzo está a aproximar-se da região autónoma dos Açores. Classificado como de categoria um numa escala de um a cinco (com cinco a ser o nível mais intenso), o furacão deverá chegar aos Açores na quarta-feira, 2 de outubro.

Na manhã desta terça-feira, 1 de outubro, o Lorenzo encontrava-se mil quilómetros a sudoeste da ilha das Flores, deslocando-se para nordeste a uma velocidade de 35 quilómetros por hora, segundo comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na chegada aos Açores, ligeiramente a oeste das Flores afetando o grupo Ocidental, o furacão já terá diminuído a sua intensidade para a categoria 1, a mais baixa.

O grupo Ocidental vai ser o mais afetado, segundo o IPMA que prevê “vento sueste rodando para noroeste com rajadas na ordem dos 190 km/h (com uma probabilidade de 40% de a rajada máxima ser superior a 200 km/h), chuva por vezes forte e ondas de sul, passando a sudoeste com altura significativa entre 10 a 15 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 25 metros”.

No grupo Central, o IPMA prevê “vento sudoeste com rajadas até 160 km/h, períodos de chuva e ondas de sudoeste passando a oeste com altura significativa entre 9 a 12 metros, podendo a altura máxima de onda atingir os 22 metros”.

Por sua vez, no grupo Oriental é de esperar “vento sul rodando para oeste com rajadas até 100 km/h e ondas de sudoeste com altura significativa 7 a 9 metros”.

O IPMA vai divulgar um novo comunicado esta terça-feira pelas 22 horas. A situação metereológica pode ser acompanhada na página do IPMA e do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.