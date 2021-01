Randstad, ANA, EDP e Sonae na segunda edição do programa Promova

O programa para desenvolvimento de talentos femininos com potencial de liderança que é feito com a Nova, tem três novos parceiros, avança a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, que criou programa.

A Randstad, a ANA – Aeroportos de Portugal, a EDP – Energias de Portugal e a Sonae tornaram-se parceiras do Promova, patrocinando a segunda edição do programa criado pela CIP para desenvolver talentos femininos com potencial de liderança, fomentando a sua promoção a funções de gestão de topo das empresas.

O Promova é desenvolvido em parceria com a Nova School of Business and Economics e tem como base um programa de Formação de Executivos, distribuída por três módulos (propósito, transformação e impacto), complementados por diversas atividades e eventos de networking, entre as participantes e líderes empresariais.

“A promoção do talento e o desenvolvimento do capital humano são objetivos de sempre da CIP”, afirma o presidente da CIP, António Saraiva, acrescentando que “uma maior diversidade vai favorecer a nossa competitividade e o sucesso das organizações”. “Não podemos desperdiçar todo o talento que temos disponível”, sublinha o patrão dos patrões.

O programa Promova tem a duração de um ano e as candidaturas para a segunda edição terminam no final deste mês.

A primeira edição, que ainda decorre, devido ao atraso provocado pela crise pandémica, conta com 32 participantes, de 22 empresas, selecionadas a partir de 46 candidaturas.

No conjunto dos três módulos de formação, serão ministradas 96 horas de formação executivas, oito horas de mentoria personalizada e seis horas de coaching. Serão, também, concretizados diversos encontros de networking.

Na primeira edição participaram nos diversos momentos networking, Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde; Isabel Barros, executive board da Sonae MC e presidente da APED; Rita Campos e Cunha, associate dean da Nova SBE; Mariana Norton dos Reis, sócia da Cuatrecasas e participante do Promociona, em Espanha; Paula Panarra, diretora geral da Microsoft em Portugal; Ana Torres da Pfizer, Susana Cabana, da CEOE e diretora do Promociona, em Espanha; Teresa Fragoso, ex-presidente da CIG; a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, entre outros.

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal representa, diretamente e através da sua rede associativa, mais de 150 mil empresas, que empregam mais de 1,8 milhões de trabalhadores e são responsáveis por cerca de 71% do produto interno bruto (PIB) de Portugal.