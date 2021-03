Reabilitação do ex-edifício do Diário de Notícias concluída. Mais de 65% dos apartamentos vendidos

Está concluída a reabilitação daquele que foi outrora o edifício do “Diário de Notícias”. A promotora imobiliária Avenue anunciou esta terça-feira, 23 de março, que o projeto já conta com mais de metade (65%) do total dos seus 34 apartamentos vendidos.

Com um investimento total de 45 milhões de euros, do antigo espaço, considerado imóvel de interesse público, mantiveram-se as paredes que exibem os frescos do artista modernista português Almada Negreiros, a porta giratória na entrada principal, a caixa do elevador de época e os revestimentos em pedra-mármore de paredes de salas e áreas de circulação, bem como a recuperação de soalhos e os tetos de alguns apartamentos.

Aniceto Viegas, diretor geral da Avenue, refere que “o 266 Liberdade não foi apenas mais um trabalho de reabilitação. Representou um grande desafio não só ao nível da conceção do projeto, mas também por todas as especificidades inerentes à requalificação de um edifício ícone da cidade de Lisboa, distinguido com o prémio Valmor. Assumimos esse compromisso com entusiasmo e conscientes desta responsabilidade”.

Dos 15 apartamentos que ainda se encontram para venda os preços variam entre os 430 mil euros de tipologia T0 e os 2,1 milhões de euros de tipologia T3, estando a sua comercialização a cargo da consultora imobiliária JLL.