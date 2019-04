Reabilitação do ‘liceu’ Camões custa 15 milhões e arranca no verão

António Costa, Tiago Brandão Rodrigues e Alexandra Leitão, patrocinam esta terça-feira à tarde, 23 de abril, a sessão pública de assinatura do contrato de empreitada para a requalificação da Escola Secundária Camões. As obras de reabilitação do emblemático antigo liceu da capital, que se encontra em estado avançado de decadência, estão orçadas em 15 milhões de euros e deverão arrancar no próximo verão.

O primeiro-ministro, o ministro da Educação e a secretária de Estado adjunta e da Educação participam igualmente na assinatura do contrato referente à empreitada para a ampliação da Escola Básica do Parque das Nações, no valor de oito milhões de euros.

Segundo uma nota do Ministério da Educação, a última fase de construção da escola vai permitir acomodar cerca de 900 alunos, que passarão a usufruir de refeitório e de biblioteca, até aqui inexistentes, bem como laboratórios, sala de artes, sala de ginástica e campos desportivos.

A abertura do 3.º período letivo é ainda assinalada pela troika de governantes com a inauguração do Centro Escolar da Chamusca, logo ao início da manhã. A mesma nota refere que o investimento é da Câmara Municipal, com recurso a verbas do Portugal 2020, ronda os 2 milhões de euros e beneficia cerca de 200 crianças. Conta com cinco salas para a educação pré-escolar e 10 salas para o 1.º ciclo do ensino básico, uma sala polivalente, refeitório, biblioteca, ginásio, salas com ambientes educativos inovadores e laboratórios, que estarão disponíveis a todos os alunos do concelho.

O início do último período coincide com o Dia Mundial do Livro. Para assinalar a data, o Plano Nacional de Leitura 2027 promove uma grande marcha pela leitura, que partirá da Praça Luís de Camões e seguirá pelo Chiado, com paragens para leituras em voz alta nas livrarias BD Mania, Bertrand, Férin e FNAC. O secretário de Estado da Educação, João Costa, participa no desfile que será acompanhado por músicos e artistas do Chapitô.