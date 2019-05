Real Madrid renova com a Adidas. São mais de mil milhões de euros até 2028

O Real Madrid assinou com a Adidas o maior contrato da história do ranking de patrocínios de equipas de futebol. O acordo será válido até junho de 2028, com um valor anual de 110 milhões de euros já a partir da próxima época, num total de 1.100 milhões de euros, segundo revela o jornal “Expansión” esta segunda-feira.

A esta verba que mais do que duplica os 52 milhões de euros do atual acordo (42 milhões fixos mais 10 milhões em variáveis, que foi assinado em 2012 e que era válido até 2020) podem ser adicionados mais 40 milhões de euros em variáveis ​​de cada campanha, dependendo do merchandising.

Com estes valores, a camisola do Real Madrid torna-se a mais cara do mundo, dado que o clube fatura pelo patrocínio da mesma um total de 220 milhões de euros. Estes são os números da nova aliança com a Adidas, aos quais se devem juntar o acordo com a Fly Emirates (renovado em setembro do ano passado até 2022) por 70 milhões anuais. Além disso, os merengues destronam o rival FC Barcelona que liderava até então este ranking de receitas de patrocínio, seguido pelos ingleses do Manchester United.

No caso do FC Barcelona o contrato com a Nike renovado esta temporada indica um acordo de 1.050 milhões de euros. O outro grande apoio da equipa catalã é a japonesa Rakuten, que desde a temporada passada e até 2021 desembolsa 55 milhões de euros anuais (mais variáveis) para que o seu logotipo apareça nas camisolas.

Já o Manchester United e a Adidas estabeleceram um acordo na temporada 2015-2016, quando a marca alemã substituiu a Nike com um contrato de 940 milhões euros a ser distribuído por 10 anos, com 94 milhões de euros anuais. O clube inglês recebe ainda 62 milhões de euros da marca automóvel Chevrolet, que surge nas camisolas.

Falar da Adidas é sinónimo também de Bayern de Munique. A ligação entre as duas entidades alemãs é válida pelo menos até 2030, no contrato assinado pelas duas partes em 2015, e na qual a marca de roupas vai pagar durante esse período 900 milhões de euros aos bávaros. Ainda assim, uma verba inferior da que é direcionada para o Manchester United.