Receios do coronavírus desaparecem e Wall Street fecha em alta

A Bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta quarta-feira em terreno positivo com as notícias de que o surto do coronavírus poderá estar a desaparecer. As ações na área da tecnologia lideraram a sessão o que levou as três principais médias de ações dos Estados Unidos a atingir novos máximos.

O S&P 500 e o Nasdaq já estabeleceram novos valores máximos em três sessões consecutivas, enquanto o Dow Jones atingiu o seu recorde mais recente depois de 6 de fevereiro. No fecho da sessão, o S&P 500 sobe 0,67%, para 3,380.12 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 0,98%, para 9,620.62 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 0,99%, para 29,519.0 pontos.

A China registou o menor número de novos casos de coronavírus em duas semanas, um dia após o consultor médico chinês de Pequim ter dito que a epidemia poderia terminar em abril. “Obviamente, o mercado está aliviado pelo facto de que parece que os novos casos do coronavírus parecem estar a diminuir”, afirmou Peter Cardillo, chefe de economia da Spartan Capital Securities.

Os participantes do mercado prestaram atenção ao presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, enquanto este finalizava o seu relatório económico semestral perante o Congresso, durante o qual disse que o banco central estava a monitorizar de perto o coronavírus e outras ameaças.

A temporada de relatórios do quarto trimestre está acima da média, com 351 empresas do S&P 500 a apresentarem resultados. Desses, 70,9% surpreenderam as expectativas dos analistas, de acordo com dados da Refinitiv.

A Lyft perdeu 10,2% depois da empresa estimar um crescimento mais lento da receita em 2020. A Micron Technology avançou 3,5% depois do UBS ter atualizado as ações da fabricante de chips para “comprar”.

O volume das trocas nos Estados Unidos foi de 7,40 biliões de ações, em comparação com a média de 7,66 biliões de ações nos últimos 20 dias de negociação.