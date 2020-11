Receitas da Altice acima dos 1,5 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

A Altice Portugal registou receitas totais de 1.562,9 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2020, o que representa uma estabilização nas contas face ao período homólogo de 2019, de acordo com as contas do terceiro trimestre reveladas esta quinta-feira pela empresa.

Nos primeiros nove meses do ano, a dona da Meo diz ter estabilizado a evolução da receita (-0,2%) e do EBITDA (-1,1%), em termos homólogos. Isto, porque apesar do contexto económico desfavorável, conseguiu um “ininterrupto crescimento da base de clientes e de serviços, e controlo dos custos operacionais”.

Observando apenas os meses entre julho e setembro, as receitas totais ascenderam aos 541,1 milhões de euros.

“A evolução das receitas em termos homólogos revelou um crescimento de +0,9%, e de +8,3% em relação ao trimestre anterior, fortemente justificado pelo impacto da pandemia e confinamento nesses meses”, lê-se no comunicado da empresa. Assim, a dona da Meo registou no final de setembro uma recuperação face às perdas do segundo trimestre, “através do crescimento das vendas, especialmente telemóveis, da retoma das receitas de conteúdos premium desportivos e de alguma melhoria das receitas de roaming, apesar dos significativos impactos decorrentes da redução abrupta e expressiva do turismo em Portugal”.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) cresceu 0,5% no final de setembro, “impulsionado pelo crescimento das receitas associado a um movimento de contenção dos custos operacionais”.

No segmento do consumo, as receitas cresceram 1,4%, para 304,3 milhões. Este valor compara com os 300,1 milhões registado em igual período de 2019. Já no segmento dos serviços empresariais, as receitas fixaram-se nos 236,7 milhões de euros, valor que compara com os 236 milhões do terceiro trimestre de 2019.

Do ponto de vista operacional, a Altice observou acréscimos líquidos de RGU (unidades geradoras de receitas) do negócio fixo de mais 52 mil clientes, no final do terceiro trimestre. “Paralelamente, os clientes únicos do segmento consumo registaram mais 10 mil adições líquidas, alavancadas na manutenção do ritmo de adições brutas e de desligamentos a um nível record“, adianta o comunicado.

As adições líquidas dos três serviços “âncora” do negócio fixo e convergente (Voz, Banda Larga e televisão), a dona da Meo observou um total de 52 mil no terceiro trimestre.

No negócio móvel, a Altice viu a sua base de clientes pós-pagos crescer em 30 mil clientes.

No final de setembro, a dona da Meo registava mais 70 mil casas com fibra ótica, um número que somado aos 5,3 milhões de lares com fibra no segundo trimestr. “No acumulado dos nove meses, o total de casas passadas foi de 446 mil, das quais 386 mil foram realizadas na rede da FastFiber”, esclarece a empresa.

O investimento da Altice Portugal atingiu os 120,2 milhões, o que corresponde a um crescimento de 21,1% face ao período homólogo. No acumulado dos nove meses, o investimento ascendeu aos 338,4 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 14,5% .