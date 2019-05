Receitas da Altice Portugal crescem 0,4% para 509 milhões até março

A receita total da Altice Portugal cresceu 0,4%, para 509 milhões de euros, no primeiro trimestre de 2019 face ao período homólogo, de acordo com as contas que a empresa liderada por Alexandre Fonseca divulgou esta quinta-feira, 9 de maio. Em comunicado, a telecom indicou que a receita total foi “impulsionada pelo crescimento de 1,2% do segmento de serviços empresariais e pela estabilização no segmento consumo”.

“Durante o primeiro trimestre de 2019, a Altice Portugal manteve a expansão da base de clientes, tendo o segmento consumo apresentado adições líquidas positivas pelo sexto trimestre consecutivo, o que equivale a 18 meses seguidos de crescimento”, lê-se também no documento.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Altice Portugal fixou-se nos 206 milhões de euros, que representa um decréscimo de 1,4% face a igual período de 2018. Contudo, a empresa assegurou que “apresenta uma melhoria significativa na tendência dos últimos 5 trimestres, resultante de uma clara melhoria nas tendências da receita e de um movimento de estabilização das margens bruta e comercial verificada ao longo dos últimos trimestres, mas também de um maior controlo e rigor a nível de custos operacionais, mesmo os relacionados com angariação de clientes, de marketing e de rede”.

A empresa liderada por Alexandre Fonseca afirmou, ainda, que estes valores são o reflexo de uma “estratégia encetada nos últimos anos, que se traduziu numa franca melhoria dos principais indicadores financeiros”.

Outro indicador financeiro que a operadora de telecomunicações evidenciou foi o capex, que no primeiro trimestre deste ano fixou-se nos 100 milhões de euros, “reflexo da aposta da Altice Portugal, em particular, na expansão da capacidade da rede móvel 4G e na manutenção das políticas comerciais de aquisição de novos clientes”. Nos primeiros três meses de 2018, o investimento da Altice Portugal foi de 105 milhões de euros.

“A infraestrutura de rede móvel atingiu a cobertura de 98,6 % no 4G e de 75 % no 4G+ em termos populacionais no final de março de 2019. Durante este trimestre, a MEO iniciou um processo de re-farming para 4G na banda dos 2100Mhz para mais de 600 sites na região norte de Portugal, com melhorias de rendimento de banda para o utilizador final de mais de 30%, e foi ainda implementada rede 4G em mais de 100 freguesias rurais na banda de 800Mhz”.

A aposta que a Altice Portugal salientou é também espelhada na expansão da rede de fibra ótica. “A meta definida para 2020 de 5,3 milhões de cobertura de lares e empresas portuguesas, está progressivamente mais perto, traduzindo-se já em 4,59 milhões de casas passadas com fibra”, lê-se no comunicado.