Receitas da Altice Portugal deverão recuar para 522 milhões de euros no quarto trimestre de 2018

Depois de a dona da Meo ter reportado uma receita total de 525 milhões de euros no terceiro trimestre de 2018, o consensus de analistas que acompanham o título da Altice prevêem que esse indicador tenha recuado para 522 milhões entre outubro e dezembro. Esta quinta-feira, após o fecho dos mercados, o Grupo Altice, o qual integra a Altice Portugal, apresenta os resultados do quarto trimestre do ano passado, bem como o fecho das contas para o mesmo ano.

O valor previsto para as receitas totais da Altice Portugal representa uma diminuição de 0,9%, quando comparado com o montante registado no quarto trimestre de 2017, de 527 milhões no quarto trimestre em 2017 para 522 milhões de euros no quarto trimestre de 2018.

No último trimestre de 2018, a Altice Portugal fechou a venda de cinco edifícios da antiga Portugal Telecom por 13,7 milhões de euros, tornou-se na acionista maioritária da SIRESP S.A, com 52,1% do capital social da da operadora da Rede Nacional de Emergência e Segurança Nacional e chegou a acordo com a Nowo sobre parte da dívida da Oni, sem detalhar os valores em causa. Estas três operações deverão pesar nos número a apresentar.

A tendência da Altice Portugal, verificada no consensus que está disponível no site do grupo de telecomunicações, acompanha a Altice França, onde as receitas totais deverão diminuir 6,4%: de 2.698 milhões entre outubro e dezembro de 2017 para 2.525 milhões de euros no último trimestre de 2018. Estes valores poderão ter sido influenciados pela venda da participação em rede de fibra em França, por 1,8 mil milhões de euros, por parte da Altice.

Já quanto aos lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA), a empresa liderada por Alexandre Fonseca também deverá recuar 13 milhões de euros, face aos 226 milhões registados no terceiro trimestre do ano passado. No consensus, antevê-se que ocorrerá um descida de 7,8%, de 231 milhões de euros nos últimos três meses de 2017 para 213 milhões nos últimos três meses de 2018.

Quanto ao CAPEX, indicador que reflete o investimento realizado pela operadora, a filial portuguesa do grupo Altice, liderado por Patrick Drahi, deverá ter investido 118 milhões de euros, entre outubro e dezembro do último ano. Este valor representa um crescimento face aos 92 milhões de euros fixados no terceiro trimestre.