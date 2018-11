Receitas totais da Vodafone Portugal sobem 1,9% no primeiro semestre, para 520 milhões de euros

As receitas totais da Vodafone Portugal, no primeiro semestre terminado em setembro, subiram 1,9%, face a igual período do ano passado, para 520 milhões de euros, anunciaram esta terça-feira a operadora de telecomunicações.

As receitas de serviços aumentaram 2,3% no semestre compreendido entre abril e setembro, face a igual período de 2017, para 490 milhões de euros. Já no segundo trimestre fiscal, terminado em setembro, as receitas de serviços aumentaram 1,1%, para 251 milhões de euros, em termos homólogos, e as receitas totais avançaram 0,6%, para 266 milhões de euros.

“No segundo trimestre do ano fiscal 2018-2019, compreendido entre julho e setembro, a Vodafone Portugal prossegue a tendência de crescimento das receitas de serviços, principal indicador de negócio, suportada sobretudo pela evolução consistente do serviço fixo”, adianta a operadora, em comunicado.

Citado no comunicado, o presidente executivo da empresa, Mário Vaz, refere que a Vodafone Portugal “prossegue o crescimento operacional nos diferentes segmentos do mercado e consolida a tendência de melhoria dos indicadores financeiros, reflexo de um posicionamento estratégico diferenciador, que assenta na qualidade do serviço prestado aos seus clientes”.

“O serviço móvel apresenta uma progressiva recuperação, permitindo à Vodafone manter a sua posição de relevo nesse segmento, e no negócio fixo a Vodafone continua a reforçar a sua quota de mercado”, acrescenta o responsável.

De acordo com a Vodafone, “na base deste desempenho está uma maior resiliência do segmento móvel, impulsionada pela qualidade da sua rede e pela sazonalidade associada ao período de verão, bem como pelo crescimento forte e sustentado do segmento fixo”.

No segundo trimestre, o número total de clientes móveis subiu 0,3%, enquanto o de clientes 4G (quarta geração móvel) aumentou 28,3%, “atingindo quase dois milhões”. A penetração de smartphones no total da base de clientes da Vodafone é de 73,9% e a utilização de dados móveis aumentou 26,9%.

Quanto aos clientes fixos, estes registaram um aumento de 8,8% no segundo trimestre, para 685 mil.