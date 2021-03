A pandemia, a recessão e os recursos humanos – saúde mental e work-life balance – são as três principais preocupações das empresas portuguesas, na opinião do country manager da Marsh Portugal. “Os riscos muitas vezes obrigam-nos a repensar as nossas organizações e a adaptar-nos ao futuro, convertendo-os em oportunidades de negócio. Dentro do risco, existem muitas linhas que permitem rentabilidade, através de uma boa gestão”, referiu Rodrigo Simões de Almeida ao Jornal Económico (JE).

O assessor de risco lembra que o vírus se encontra no primeiro lugar das preocupações das empresas no curto prazo e consideradas mais impactantes, de acordo com a 16ª edição do relatório “Global Risks Report 2021”, elaborado em parceria com o Fórum Económico Mundial (ver caixa ao lado). Aliás, com a pandemia advieram outros obstáculos: a aceleração da disparidade social no mundo, as alterações nos empregos com a digitalização e o agravamento dos problemas de saúde mental.

