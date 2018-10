Rede europeia e indiana de incubadoras conta com participação de Portugal

O Instituto Pedro Nunes (IPN) é uma das 10 incubadoras europeias convidadas pela Direção-Geral da Investigação e da Inovação da Comissão Europeia para participar no grupo fundador da EU-India Incubators and Accelerators Network, uma rede de incubadoras de alto desempenho, com representantes de várias regiões da Europa e da Índia.

O diretor-executivo de Incubação e Aceleração do IPN, Paulo Santos, participou no lançamento desta iniciativa nos passados dias 8 e 9 de outubro, em Bangalore, na Índia.

Nesse evento as incubadoras europeias e indianas tiveram a oportunidade de criar vínculos, trocar ideias e trabalhar num plano de ação para se envolverem em atividades de cooperação e inovação.UNES

Empresas como a Critical Software, a WIT Software, a Crioestaminal, a Active Space Technologies, a Take the Wind ou a Feedzai já passaram pela incubadora do IPN.