Região de Lisboa num cenário negro. Como foi janeiro em número de infeções e óbitos

O mês de janeiro acabou ao dia de ontem e os dados revelados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) dia após dia mostravam um cenário negro da evolução da pandemia em Portugal.

Só no mês de janeiro, foram infetados 306.731 e morreram 5.576 cidadãos portugueses e, analisando os dados divulgados, é possível perceber que foram confirmadas tantas infeções em janeiro como até ao dia 2 de dezembro (303.846) e morreram tantas pessoas no mês em questão como até ao dia 13 de dezembro (5.559).

Analisando os dados, é possível verificar que Lisboa e Vale do Tejo foi a região mais afetada pela pandemia durante o mês de janeiro, tendo assistido a 128.298 confirmações de infeção e 2.443 vítimas mortais. Em sentido contrário, é possível perceber que a Região Autónoma dos Açores foi a mais poupada no mês em análise, registando 1.674 infeções e três óbitos entre 1 e 31 de janeiro.

Em termos de casos e de mortes, é possível perceber a tendência. A região Norte seguiu Lisboa e Vale do Tejo, tendo registado 1.307 mortes e 96.268 infeções, sucedendo-se a região Centro com 54.810 infetados e 1.205 óbitos. Seguidamente surge o Alentejo com 13.790 infeções e 449 mortes, posteriormente o Algarve com 9.440 infeções e 139 mortes e depois a Região Autónoma da Madeira com 2.454 infetados e 30 óbitos.

No dia 6 de janeiro, Portugal ultrapassou, pela primeira vez, os dez mil casos diários desde o início da pandemia, que começou em março de 2020, e refletiu os efeitos das festividades de Natal e Ano Novo. A partir do passado dia 13, ver o número de infetados com dois dígitos na casa das centenas tornou-se um hábito e o dia 28 de janeiro confirmou as perspetivas dos especialistas do Infarmed, quando se atingiu 16.432 novas infeções diárias e o maior valor até à data.

Também o número de novos óbitos diários foram evoluindo negativamente ao longo do mês. Apesar de janeiro ter começado com 66 vítimas mortais, no dia 31 voltou a repetir-se o dia mais mortal, atingindo-se 303 mortes, um valor replicado também no dia 28 de janeiro.

Como foi janeiro em termos de infeções confirmadas?

Dia do mês/ Regiões do país Norte Centro Lisboa e Vale do Tejo Alentejo Algarve R.A. Açores R. A. Madeira Total de casos diários 1 2.745 1.474 2.131 308 199 53 41 6.951 2 1.104 447 1.418 97 118 28 29 3.241 3 1.218 605 1.232 155 133 16 25 3.384 4 1.570 644 1.437 383 118 89 58 4.369 5 1.945 845 1.552 310 193 39 72 4.956 6 3.857 1.932 3.333 439 307 107 52 10.027 7 3.554 1855 3.501 574 348 68 27 9.927 8 2.969 1.963 4.291 433 400 55 65 10.176 9 3.377 2.074 3.009 582 326 67 43 9.478 10 2.600 1.362 2.752 373 285 63 67 7.502 11 1.498 997 2.158 519 233 138 61 5.604 12 2.180 1.129 3.201 434 143 101 71 7.259 13 3.628 2.136 3.793 475 411 69 44 10.556 14 3.461 2.128 4.071 520 400 57 61 10.698 15 3.295 2.041 4.280 577 328 49 93 10.663 16 3.795 2.132 3.975 510 402 50 79 10.943 17 3.448 1.862 4.190 388 348 31 118 10.385 18 2.109 1.217 2.643 258 239 99 137 6.702 19 2.970 1.605 5.012 531 198 39 100 10.455 20 5.097 2.780 5.593 603 459 43 72 14.647 21 4.510 2.539 5.401 638 355 23 78 13.544 22 4.270 2.670 5.983 491 459 30 84 13.987 23 4.992 2.933 6.135 651 741 34 117 15.333 24 4.188 2.219 6.135 623 424 49 51 11.721 25 1.975 1.043 3.111 390 261 31 112 6.923 26 2.893 1.407 5.785 339 203 24 114 10.765 27 3.959 2.309 7.605 484 500 25 191 15.073 28 4.057 2.736 8.621 529 327 67 95 16.432 29 3.198 1.842 7.123 486 381 65 105 13.200 30 3.155 2.499 5.961 436 268 25 91 12.435 31 2.651 1.385 4.834 254 233 40 101 9.498 Total 96.268 54.810 128.298 13.790 9.440 1.674 2.454 306.731

Como foi janeiro em termos de óbitos diários?

Dia do mês / Regiões do país Norte Centro Lisboa e Vale do Tejo Alentejo Algarve R. A. Açores R. A. Madeira Total 1 28 10 23 3 1 – 1 66 2 22 14 28 9 – – – 73 3 17 10 36 9 1 – – 73 4 18 15 33 10 1 – – 78 5 33 17 24 14 1 – – 90 6 34 14 27 15 1 – – 91 7 27 17 38 10 3 – – 95 8 34 26 44 9 3 – 2 118 9 29 25 44 11 2 – – 111 10 27 25 39 7 4 – – 102 11 34 28 47 9 4 – – 122 12 36 36 68 12 1 – 2 155 13 36 36 67 11 6 – – 156 14 35 29 71 9 2 – 2 148 15 35 34 65 15 10 – – 159 16 46 28 69 17 5 – 1 166 17 33 42 59 12 3 – 3 152 18 42 38 70 14 3 – – 167 19 51 55 88 17 5 – 2 218 20 55 44 98 16 5 – 1 219 21 53 59 85 16 8 – – 221 22 46 48 111 19 8 – 2 234 23 55 65 122 23 9 – – 274 24 57 54 125 30 8 – 1 275 25 54 56 113 21 7 – 1 252 26 68 55 145 15 6 1 1 291 27 59 66 136 26 5 1 – 293 28 60 66 142 23 10 – 2 303 29 70 53 137 14 3 – 1 278 30 65 63 136 17 9 – 3 293 31 48 77 153 16 5 1 3 303 Total 1.307 1.205 2.443 449 139 3 30 5.576