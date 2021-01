Junta 12 instituições de ensino superior de outros tantos países e é uma das primeiras Universidades Europeias reconhecida, aprovada e financiada pela União Europeia. O reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira, um dos seus impulsionadores, defende que é mais do que um projeto ou um consórcio e explica porquê.

O distingue a Universidade ECIU dos restantes projetos que obtiveram financiamento nas ‘calls’ lançadas por Bruxelas?

Na primeira ronda foram aprovadas 17, incluindo a Universidade ECIU. O número cresceu para 41 com as que foram aprovadas na segunda ronda. A Universidade ECIU acrescenta ao clássico arsenal de cursos e diplomas a micro-credenciação e carteira de competências; introduz aprendizagem baseada em desafios, recolhidos junto das empresas e da sociedade em geral; aspira a ter impacto direto nos desafios do desenvolvimento sustentável, e, em particular, no desenvolvimento de cidades e comunidades mais resilientes e sustentáveis; e é universal, porque a sua área de atuação não é a engenharia, ou a saúde, as artes ou as humanidades, ou qualquer outra área do conhecimento.

