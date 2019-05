A REN – Redes Energéticas Nacionais anunciou esta quinta-feira o pagamento de um dividendo ilíquido de 0,17 euros, de acordo com a proposta de aplicação de resultados na Assembleia Geral Anual da REN que decorreu no início do mês de maio e que são referentes ao exercício de 2018.

Assim, e de acordo com o anúncio desta quinta-feira à CMVM, os dividendos por ação relativos ao exercício de 2018 encontram-se a pagamento, a partir do dia 23 de maio de 2019.