Renault anuncia 200 mil veículos elétricos vendidos na Europa

A francesa Renault ultrapassou a fasquia dos 200.000 veículos elétricos vendidos na Europa desde 2011.

A empresa diz que é pioneira neste mercado.

A Renault foi líder na Europa, pelo 4º ano consecutivo, “com praticamente um em cada três automóveis elétricos a rodar nas estradas europeias a ser da marca Renault”, diz o fabricante de automóveis.

Em 2018, as vendas de veículos elétricos da Renault na Europa cresceram 36% e com acentuada aceleração no segundo semestre. “Uma progressão superior aos 62%”, salienta a empresa em comunicado.

“Até 2022, o Grupo Renault ambiciona realizar 10% das suas vendas com veículos elétricos e, para isso, irá lançar oito modelos neste horizonte de tempo”, revelou em comunicado Gilles Normand, Diretor dos veículos elétricos do Grupo Renault.

Os modelos ZOE, Kangoo são alguns dos carros eléctricos da Renault.