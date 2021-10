Repsol aumenta investimento no plano de descarbonização até 2025

A petrolífera Repsol apresentou metas ambiciosas para acelerar a transição energética e para se tornar uma empresa de zero emissões líquidas até 2050. O plano foi apresentado na terça-feira no evento “Low Carbon Day” da empresa, dedicado à explicação da temática da transição energética a analistas e investidores.

Este foi um plano definido para a estratégia de 2021-2025, com a empresa a querer focar-se numa combinação da eletrificação com produtos de baixo teor carbónico, para atingir uma descarbonização eficaz, sustentável e acessível da economia, tendo por base as vantagens competitivas da Repsol.

Assim, e de forma a atingir estes objetivos, a Repsol vai destinar mil milhões de euros a projetos de baixo carbono no período em questão até um total de 6,5 mil milhões de euros e comparação com os 5,5 mil milhões de euros estabelecidos no Plano Estratégico 2021-2025 da empresa. A partir deste ano, os investimentos destinados a projetos de baixas emissões vão alcançar os 35% até 2025 e o capital usado vai atingir os 45% em 2030. “Os novos valores representam um aumento de cinco pontos percentuais em relação aos valores estabelecidos no Plano Estratégico apresentado há quase um ano”, nota a empresa em comunicado.

O CEO da Repsol, Josu Jon Imaz, adiantou que “o reforço dos nossos objetivos demonstra o progresso sólido que a empresa está a fazer no sentido de se tornar neutra em emissões de carbono até 2050”. “A ambição, tecnologia e a execução de projetos permitem-nos acelerar o ritmo a que alcançaremos este objetivo”.

Em comunicado, a petrolífera nota o objetivo de liderar a transição energética em conformidade com o Acordo de Paris. “O progresso tecnológico e a implementação de projetos, atuais e futuros, permitem à empresa aumentar as suas metas de redução da intensidade de carbono. A nova via de descarbonização para atingir a neutralidade carbónica em 2050 tem efeito na redução do Indicador de Intensidade de Carbono, para 15% em 2025, 28% em 2030, e 55% em 2040, em comparação com os anteriores de 12%, 25%, e 50%, respetivamente”, lê-se em comunicado.

A Repsol adianta ainda que aumentou o preço interno do carbono, aplicado a todos os novos investimentos, sendo que nesta nova atualização, os preços por tonelada de CO2 são diferentes para investimentos dentro da União Europeia e no resto do mundo. Para a UE, a empresa definiu um preço de 70 dólares por tonelada em 2025 e de 100 dólares por tonelada em 2030, quando os preços anteriores eram de 40 dólares em 2025 e 70 dólares em 2040. Para o resto do mundo, o preço é fixado em 60 dólares por tonelada em 2025, quando anteriormente era de 40 dólares.