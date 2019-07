Repsol com lucros de 1,13 mil milhões

A Repsol no primeiro semestre deste ano reportou um resultado líquido de 1,13 mil milhões de euros, o que compara com os 1,55 mil milhões de euros do período homólogo, que incluíam a mais-valia de 344 milhões de euros relativa à venda da sua participação na Naturgy. Sem esta mais-valia os resultados do primeiro semestre de 2018 teriam sido de 1,115 mil milhões, explica a empresa.

“Esses fortes ganhos foram obtidos num contexto de preços mais baixos do petróleo bruto, de declínio nas margens internacionais de refinação e apesar da suspensão da produção na Líbia durante quase metade do período”, diz o comunicado.

A gasolineira espanhola vai propor a melhoria da remuneração acionista.

“A capacidade da empresa de gerar caixa motivou o Conselho de Administração a propor à próxima Assembleia Geral Anual o aumento da remuneração aos acionistas mediante a amortização de 5% das ações em circulação da companhia”, diz a Repsol.

As ações da Repsol estão a subir 4,75% na Bolsa de Madrid.

Os negócios da Upstream registaram um lucro de 646 milhões de euros, semelhante ao primeiro semestre de 2018. A empresa fez a maior descoberta on-shore do mundo em 2019 e iniciou a produção no projeto Buckskin no Golfo do México.

A unidade Downstream ganhou 715 milhões de euros, o que compara com 762 milhões no mesmo período de 2018. Segundo o comunicado o negócio comercial continuou a perseguir atividades inovadoras e abriu o primeiro posto de carregamento elétrico ultra-rápido na Península Ibérica.

Também acrescentou três projetos de energia renovável em desenvolvimento com uma capacidade total de 800 MW ao seu portfólio