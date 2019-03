Respostas rápidas. Qual a estratégia do fundo Apollo nos negócios?

Quando é que o fundo Apollo se tornou conhecido em Portugal?

O fundo Apollo Global Management começou por adquirir a seguradora Tranquilidade, que pertencia ao BES, no arranque de 2015. No ano seguinte chegou a acordo para a compra da Açoreana Seguros, companhia de seguros de que o Banif era acionista. Foi ainda um dos três finalistas na corrida pelo Novo Banco durante a primeira tentativa de venda.

O que faz este fundo?

Fundada em 1990, a Apollo especializou-se em transações financeiras e ativos com potencial de valorização em áreas como a banca, indústria e imobiliário. Segundo dados de 2018 gere cerca de 270 mil milhões de dólares em fundos de private equity, crédito e ativos reais. Conta com escritórios em Nova Iorque, Luxemburgo ou Singapura.

Quem foi o fundador?

Leon Black, conhecido nos meios financeiros norte-americanos por “short seller killer”, título que ganhou em 2016. Ou seja, a estratégia que imprimiu ao fundo passa por comprar bem e vender no curto prazo com lucro. Entre os que lhe são mais próximos, o gestor gosta de dizer: “para tudo há uma época. É quase bíblico. Há um tempo para colher e há um tempo para semear.”

Como está a estratégia em Portugal?

O fundo norte-americano Apollo Global Management decidiu colocar à venda as seguradoras portuguesas Unidas, que reúnem a Tranquilidade e a Açoreana, com o objetivo de concluir a transação até ao início do verão, tal com o Jornal Económico já tinha avançado. E a espanhola Mapfre está entre os que demonstraram interesse em participar no processo, segundo revelou o jornal ‘Cinco Dias’ no mês passado.

Como vão ajudar o Sporting?

O fundo Apollo poderá estar prestes a salvar as finanças de curto e médio prazo do Sporting Clube de Portugal. Os norte-americanos estão prestes a conceder um empréstimo de 65 milhões de euros ao clube de Alvalade. O acordo ainda não está fechado, mas será formalizado nas próximas semanas, sabe o Jornal Económico. Alias, a Apollo já teria manifestado esta disponibilidade à equipa de Frederico Varandas durante o processo de eleições no Sporting.