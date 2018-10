Respostas Rápidas: Quatros riscos que o FMI vê para a estabilidade financeira

As condições financeiras globais melhoraram nos últimos seis a 12 meses, segundo a análise do Fundo Monetário Internacional (FMI). No entanto, a curto prazo, os riscos para a estabilidade financeira aumentaram de forma modesta, enquanto a médio prazo se mantêm elevados.

“Olhando para o futuro, um ‘aperto’ agressivo das condições financeiras globais poderá ser espoletado por uma continuação da escalada de tensões comerciais ou por uma mudança repentina no sentimento de risco causada por riscos geopolíticos ou incerteza política nas maiores economias”, alerta a instituição, que identifica quatro riscos-chave.

Como é que os mercados emergentes ameaçam?

As crescentes preocupações sobre resiliência e credibilidade política dos mercados emergentes à luz dos ventos contrários externos são o primeiro risco identificado pelo FMI. A questão poderá “levar a mais saídas de capital e possivelmente maior aversão ao risco global, o que poderia causar ondas de choque nos mercados de ativos mais arriscados”, diz.

Nesse cenário, os países com elevada dívida externa, necessidades substanciais de financiamento ou de rollover, espaço político limitado e fraca almofada orçamental vêem-se numa situação particularmente vulneráveis.

O que pode acontecer com a guerra comercial?

A guerra comercial – tema quente atualmente nos mercados – não foi esquecido pelo FMI e é a segunda grande preocupação. “Uma escalada das tensões comerciais para níveis considerados sistémicos poderia representar um risco adicional para o crescimento global” notou, sublinhando que, até agora, o impacto das preocupações comerciais nas avaliações de mercado foi limitado a setores específicos.

“Se os participantes do mercado começarem a incorporar no preço a possibilidade de tensões comerciais prolongadas, as condições financeiras poderão estreitar-se significativamente, aumentando o risco para o crescimento global e a estabilidade financeira”, acrescentou o FMI.

Qual o impacto da incerteza política?

Um aumento na incerteza política e pode afetar adversamente a confiança do mercado financeiro, refere o FMI no terceiro risco. “Por exemplo, a incerteza sobre a política orçamental em alguns países altamente endividados zona euro poderia prejudicar a confiança nos mercados financeiros, enquanto a crescente ansiedade sobre um colapso nas negociações do Brexit poderia gerar incertezas contratuais e operacionais no Reino Unido e em outras partes da Europa”, diz, numa altura em que a polícia orçamental italiano tem estado em particular foco.

A política monetária pode influenciar a estabilidade?

A política monetária é o quinto risco identificado dada a ação global de inversão na tendência, resultando da recuperação após a crise. Os EUA vão à frente no caminho, mas a zona euro já está a planear o mesmo e o FMI alerta que “a normalização da política monetária mais rápida do que o previsto nas economias desenvolvidas poderia levar a um aperto súbito das condições financeiras globais”.

“Esse aperto poderia, por exemplo, ser causado por inflação mais firme do que o esperado nos Estados Unidos, decorrente de restrições de capacidade criadas pela política orçamental pró-cíclica ou aumentos nas tarifas de importação. As economias dos mercado emergentes continuarão vulneráveis a repercussões da normalização da política monetária nas economias avançadas”, acrescenta o FMI.