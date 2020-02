Restaurantes de Olivier faturaram 22 milhões em 2019, uma subida de 74%

Os restaurantes com a marca Olivier, do empresário Olivier da Costa, aumentaram em 74% a faturação no ano passado, para um total de 22 milhões de euros.

Segundo um comunicado da empresa, tendo em conta estes resultados, “o ano 2019 foi muito positivo” para esta cadeira de restaurantes, desde os restaurantes com gestão própria até aos que têm a marca By Olivier, no âmbito de parcerias, nomeadamente com os grupos hoteleiros internacionais Minor e United Investments Portugal.

“Os restaurantes com a assinatura By Olivier, no seu conjunto, faturaram mais de 22 milhões de euros em 2019, o que espelha o crescimento médio de clientes que afluíram no ano passado aos vários restaurantes de Olivier da Costa e assim tiveram oportunidade de conhecer os atuais seis conceitos gastronómicos do ‘restaurateur'”, sublinha o referido comunicado.

De acordo com o documento em questão, “em 2020, o objetivo de Olivier da Costa é consolidar este crescimento, prevendo uma faturação global de 25 milhões de euros da marca Olivier, reforçando a presença no mercado nacional e internacional”.

“A estratégia em 2020 passa por consolidar as operações nacionais e internacionais abertas no final de 2018 e durante 2019, mas não só. Tenho prevista a abertura de uma nova marca com um novo conceito e o lançamento de eventuais cinco novos projetos, que estão em avaliação, para crescimento das marcas do grupo”, explica Olivier da Costa.

O Grupo Olivier conta atualmente com seis conceitos gastronómicos – Guilty, Yakuza, KOB Knowledge of Beef, Olivier Avenida, SEEN e Savage – distribuídos por 12 espaços, desde Lisboa, Cascais, Porto, Algarve, São Paulo (Brasil) e Banguecoque (Tailândia).

Ao longo do último ano abriu sete restaurantes, incluindo um SEEN em Lisboa e outro em Banguecoque (capital tailandesa), um Guilty no Parque das Nações e outro no Porto, um KOB também no Porto, um Yakuza em Cascais e o Savage, primeiro restaurante virtual de ‘chef’ de Portugal, em parceria com o Uber Eats e que abriu também este ano, em São Paulo no Brasil.