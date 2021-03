NOS deve fechar 2020 com lucro de 84,5 milhões de euros, segundo analistas

O resultado líquido da NOS deverá rondar os 5,4 milhões de euros no quarto trimestre de 2020, de acordo com o consenso de estimativas dos sete analistas independentes que acompanham a empresa de telecomunicações. Assim, em 2020, um ano marcado pela pandemia da Covid-19, o lucro da empresa liderada por Miguel Almeida deverá rondar os 84,5 milhões de euros. O valor compara com o resultado líquido de 143,5 milhões em 2019.

O resultado previsto pelos analistas para o último trimestre de 2020 é impulsionado por uma receita consolidada de 347 milhões de euros. No acumulado do ano, entre janeiro e dezembro de 2020, as receitas de exploração da NOS deverão ficar-se pelos 1.360,6 milhões de euros, o que compara com os 1.599,2 milhões observados em 2019.

As receitas diretamente relacionadas com os serviços de telecomunicações deverão ascender aos 1.339,7 milhões de euros, um valor aquém dos 1.522,3 milhões registados em 2019.

Entre outubro e dezembro do último ano, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) deverá ser de 126,6 milhões de euros com uma margem EBITDA de 36,5%. Desta forma, o EBITDA previsto pela média das estimativas dos analistas para 2020 deverá rondar os 600 milhões de euros. Em 2019, o EBITDA da NOS fixou-se nos 641,1 milhões de euros, com uma margem de 40,1%.

De acordo com os analistas consultados pela empresa liderada por Miguel Almeida, o capex (indicador do investimento) situa-se nos 106,4 milhões de euros no quarto trimestre de 2020. Assim, o nível de investimento total da NOS deverá rondar os 376 milhões de euros, em 2020, um valor ligeiramente superior aos 374,4 milhões de euros observados em 2019.

A NOS ressalva que o consensus reflete “apenas a interpretação” dos analistas que acompanham a empresa, “não representando a opinião, estimativa, projeção ou previsão” da empresa de telecomunicações ou da equipa liderada por Miguel Almeida.