Resultados da Altice Europa agradam investidores e ações disparam mais de 23%

A Altice Europa, onde se insere a Altice Portugal, sobe 23,35%, para 2,28 euros, a meio da sessão desta sexta-feira, na Bolsa de Amesterdão (AEX), após a divulgação de resultados do quarto trimestre de 2018 na quinta-feira.

O grupo europeu da Altice fechou 2018 com receitas consolidadas de 14,1 mil milhões de euros, valor que representa uma queda de 3,6% face a 2017, e um lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado de 5,1 mil milhões de euros, que corresponde a uma queda de 10,6% face a 2017.

Os resultados referentes ao último trimestre de 2018 parecem ter convencido os investidores, uma vez que os dados referentes à Altice Europa refletem uma tendência de recuperação. A contribuir para esta performance estão as contas da Altice Portugal, que no somatório dos trimestres do último ano revelaram uma tendência de crescimento e estabilizaram receitas.

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, afirmou hoje que o ano de 2018 foi representa uma viragem para a empresa. “Estamos novamente a ver crescer a nossa base de clientes e, por consequência, a ver crescer os nossos resultados”, afirmou, num encontro com jornalistas na manhã desta sexta-feira.

No quarto trimestre, a dona do Meo obteve receitas de 526 milhões de euros, valor que superou as previsões dos analistas e representa uma subida de 0,2% face ao trimestre anterior, com uma descida de 0,1% em termos homólogos. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado da Altice Portugal fixou-se nos 199 milhões de euros, devido a investimentos em marketing e na rede – um valor que reflete um decréscimo de 13,8% em termos homólogos.

