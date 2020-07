Resultados da banca e Covid-19 pressionam Wall Street

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque iniciaram a sessão desta terça-feira sem uma baixa ligeira. O aumento dos casos de Covid-19 nos Estados Unidos e as consequentes restrições impostas à atividade comercial no estado da Califórnia, está a pressionar o sentimento do mercado, o que levou os investidores a venderem títulos de de empresas tecnológicas.

Após o toque o sino que marcou o arranque da sessão, o industrial Dow Jones cedia 0,08%, para 26.065,63 pontos; o S&P 500 perdia 0,24%, para 3.147,60 pontos; e o tecnológico Nasdaq desvalorizava 0,09%, para 10.381,49 pontos.

Nas empresas, o destaque vai para “o arranque oficial da earnings season, marcado pelos resultados acima do esperado apresentados pelo Citigroup e JPMorgan, sustentados pelo bom desempenho do fixed-income, mas que acabam por contrastar com as perdas mais agravadas que o antecipado pelos analistas apresentadas pela Wells Fargo, castigadas por provisões”, assinalou Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium bcp.

Os lucros do Citigroup caíram 73% em termos homólogos para 1,3 mil milhões de dólares, ou 0,50 dólares por ação, pressionados pelo aumento das provisões para crédito, fixadas em 26,4 mil milhões de dólares. Apesar da queda dos lucros, os resultados superaram as estimativas do mercado, embora os títulos estejam a cair 2,24%.

O mercado, no entanto, reagiu de forma diferente aos resultados do JPMorgan Chase, que sobe 0,42%, ainda que tenha registado uma queda homóloga de 51% nos lucros, que alcançaram os 4,69 mil milhões de dólares, ou seja, 1,38 dólares por ação.

Ramiro Loureiro destacou ainda a Delta Airlines, que foi “a primeira companhia aérea a demonstrar o impacto da pandemia no setor e apresentou prejuízos acima do estimado, alertando que o ressurgimento do número de casos de coronavírus no país e as novas restrições relacionadas com viagens impediram uma recuperação na procura de viagens nos Estados Unidos”.

A companhia aérea somou prejuízos de 5,7 mil milhões de dólares. O mercado não reagiu bem aos resultados da Delta Airlines, que está a desvalorizar 1,83%.

Em termos macroeconómicos, a inflação nos Estados Unidos recuperou no passado mês de junho, depois de três quedas consecutivas entre março e maio. No entanto, a tendência aponta para que a inflação permaneça em níveis baixos, o que poderá justificar medidas de estímulos económicos adicionais tomadas pela Reserva Federal norte-americana.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo prossegue a tendência de desvalorização. Nos Estados Unidos, o West Texas Intermediate perde 0,55%, para 39,88 dólares. Em Londres, o barril de Brent, referência europeia, cede 0,33%, para 42,58 dólares.