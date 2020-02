Resultados dos dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal deverão ser conhecidos ainda hoje

Os resultados das análises aos dois novos casos de suspeitas de coronavírus deverão ser conhecidos até ao final do dia desta segunda-feira, 10 de fevereiro, segundo conta o “Diário de Notícias, de acordo com informação do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), responsável por estas análises.

Os doentes são um homem de nacionalidade brasileira e uma mulher chinesa que regressaram recentemente da China. Um deles está em observação no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e outro no Hospital de São João, no Porto. “Os doentes ficam internados e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge”, revela em comunicado a Direção Geral de Saúde.

Segundo o “DN” os resultados demoram cerca de cinco horas a serem apurados e serão comunicados pela DGS. O teste da mulher chinesa deverá ser o primeiro a ser divulgado, dado que já deu entrada no laboratório em Lisboa. Por sua vez, o cidadão brasileiro demorará mais algumas horas, isto porque as análises foram feitas no Porto, no Hospital de São João, e ainda não deram entrada no INSA.

Estes dois casos elevam para seis o número de casos suspeitos validados até hoje em Portugal. Na semana passada, dois homens foram internados no hospital Curry Cabral com sintomas (febre, fadiga, dificuldades respiratórias) coincidentes com os do vírus da China, que já provocou mais de 900 mortos. Duas semanas antes um homem italiano de 62 anos constituiu um caso suspeito de coronavírus, no Porto, e outro doente regressado de Wuhan, na China, esteve em observação, em situação de isolamento, em Lisboa. Todas as análises feitas a estes doentes deram resultado negativo.