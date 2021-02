“Reunião do Infarmed” apresenta ponto de situação numa altura de descida significativa de casos de Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, arrancou a XVI apresentação da Situação Epidemiológica da Covid-19 em Portugal, na qual será apresentado o ponto de situação da pandemia a três dias da renovação do estado de emergência e numa altura em que se verifica uma descida significativa do número de infeções pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Após a atualização da situação epidemiológica, a cargo de André Peralta Santos, diretor dos serviços de Informação e Análise da Direção-Geral de Saúde, serão ouvidos em mais uma “reunião do Infarmed” dois peritos do Instituto Ricardo Jorge, com Baltazar Nunes a falar sobre incidência e transmissibilidade do SARS-CoV-2 e João Paulo Gomes a fazer uma comunicação acerca da vigilância de variantes genéticas do novo coronavírus.

Seguir-se-á o coordenador da Resposta de Medicina Intensiva, João Gouveia, que apresentará dados sobre a pressão da Covid-19 sobre as unidades hospitalares, enquanto Carla Nunes, da Escola de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, falará em nome de vários peritos sobre abordagens do controlo da pandemia e em nome próprio acerca de perceções junto da população portuguesa.

Por videoconferência, a partir do Porto, Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, falará sobre momentos críticos para atuar perante a pandemia, ficando para o final o coordenador da task force para a vacinção contra a Covid-19, vice-almirante Gouveia e Melo, que fará um ponto de situação antes das perguntas que serão feitas pelos participantes, incluindo o Presidente da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos políticos, que irão intervir também por videoconferência.