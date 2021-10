Reviravolta em Wall Street à conta dos Republicanos

Com um limite anunciado para meados de Outubro na capacidade do tesouro dos EUA em cumprir com as obrigações relativas ao pagamento da dívida e juros que emitiu, o ruído mais premente do mercado, para além dos dados dos non-farm payrolls, era sobre a possibilidade de Democratas e Republicanos chegarem a um entendimento para aumentar o montante da dívida da maior economia do mundo.

Ora, sem grandes avanços nos últimos dias nas negociações, foi com alívio por parte dos investidores que foi recebido o anúncio do líder minoritário dos Republicanos no Senado, sobre uma proposta que deve anunciar brevemente para que exista uma subida do tecto da dívida que permita ao Governo cumprir com as suas obrigações até Dezembro.

E apesar de não uma solução duradoura, Mitch McConnell ofereceu oxigênio para os touros de Wall Street tomarem controlo dos índices norte-americanos, invertendo uma perda que chegou a ser de -1%, transformando-a no final num ganho que chegou aos 0,47% no Nasdaq e 0,3% no Dow Jones, os extremos do mercado, isto claro se não contarmos com o Russell 2000, que não obstante a recuperação significativa não conseguiu impedir um recuo de -0,6%, indiciando que , ou seja o oposto do ocorrido no início da semana.

Outras duas notícias positivas para a melhoria do sentimento na quarta-feira foram os dados do emprego privado não agrícola, ou os ADP, que bateram as previsões deixando no ar um bom augúrio para os non-farm payrolls de sexta-feira, que caso saiam dentro do previsto ou ainda mais fortes darão a chancela para que a Fed comece a reduzir os estímulos já em Novembro.

Igualmente importante foi a queda dos preços do gás natural após o Presidente Russo, Vladimir Putin ter aberto a porta para um auxilio à Europa na oferta da importante matéria-prima que nos últimos tempos escalou vertiginosamente, criando mesmo uma crise energética.

Para esta quinta-feira o sentimento poderá acalmar um pouco e se assim for os índices irão navegar de forma mais tranquila em antecipação dos importantíssimos dados de amanhã.

O gráfico de hoje é do S&P500, o time-frame é semanal.

Apesar da recuperação recente, a média móvel dos 50 períodos (laranja), poderá ser mesmo o próximo destino do principal índice acionista.