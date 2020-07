Ricciardi: “Nunca auferi qualquer remuneração da ESI ao contrário do que diz Mariana Mortágua”

José Maria Ricciardi esclarece ao Jornal Económico que “nunca auferi qualquer remuneração ou salário da ESI, ao contrário do que tem vindo a dizer a deputada Mariana Mortágua”. O banqueiro responde assim à reação da deputada do Bloco de Esquerda que citou passagens do despacho de acusação do Universo BES, no Twitter.

O ex-presidente do BESI/Haitong e ex-administrador do BES explica que entrou para o Conselho Superior do GES em 2012 e “como membro suplente, porque o membro efetivo era o meu pai [comandante Ricciardi]. Este decidiu, nesses dois anos, dividir o seu prémio anual comigo”, explica. O banqueiro adianta também que nos dois anos em que auferiu metade do prémio, “recebi-o através de uma empresa que consolidava contas no Grupo. Não era nenhum saco azul”. José Maria Ricciardi diz também que esses dois pagamentos anuais que “recebi, por repartir o prémio anual com o meu pai foram devidamente integrados nas minhas duas declarações de IRS dos respetivos anos e pagos os devidos impostos”.

Esta quinta-feira, o gestor criticou a deputada por fazer “acusações chocantes e gratuitas” e por se achar “a nova dona disto tudo”. Nas declarações à SIC, José Maria Ricciardi concluiu que “essa senhora devia ter vergonha e desaparecer de vez”. Ao Jornal Económico refere que “a deputada Mortágua está-se a vitimizar de uma expressão dita em sentido figurado e que se traduziu num conselho para que desapareça da esfera mediática, que usa para difamar pessoas, como o tem vindo a fazer em relação à minha pessoa”.

Ricciardi vai mais longe e diz que se “a deputada Mariana Mortágua continuar com este tipo de acusações gratuitas e difamatórias terei de recorrer à justiça para ser devidamente ressarcido destas insultuosas acusações gratuitas”.

As declarações de Mariana Mortágua no programa, da TVI24, “Aos Olhos da Lei” sobre José Maria Ricciardi não caíram bem junto do ex-vice-presidente do BES. José Maria Ricciardi acusou a deputada de colocar em causa o trabalho do Ministério Público e disse que não admite “este tipo de acusações”.

“Não admito este tipo de acusações gratuitas na televisão que, ainda por cima, põem em causa o trabalho feito pelo Ministério Público ao longo de seis anos”, referiu.

Esta quinta-feira, na SIC, José Maria Ricciardi, respondeu a Mariana Mortágua sobre BES: “Acha-se a nova dona disto tudo”. O primo de Ricardo Salgado classificou as palavras da deputada do Bloco de Esquerda como “acusações chocantes e gratuitas”.

Entretanto, Mariana Mortágua já reagiu no Twitter com várias referências ao processo, o que provocou esta reação do banqueiro ao JE.