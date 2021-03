Roménia vai permitir entrada de 12 mil adeptos nos estádios escolhidos do Euro 2020

A Federação Romena de Futebol (FRF) anunciou em comunicado que os quatro jogos disputados em Bucareste (três na fase de grupos e um nos oitavos-de-final) do Euro 2020 terão 25% da capacidade, ou seja, 12 mil espetadores, avança o portal “Palco 23”.

Embora ainda não se saiba se o formato escolhido inicialmente, de disputar o Euro 2020 em 12 cidades diferentes, siga como planeado, a própria federação romena garantiu que o Euro 2020 terá publico nas bancadas, pelo menos em território romeno, avançando com uma média de 12 mil espectadores por encontro.

Nos últimos dias, o Reino Unido voluntariou-se, através do primeiro-ministro, Boris Johnson, para receber todos os jogos agendados do Campeonato da Europa de seleções em solo britânico. Inglaterra vai receber vários encontros, com destaque para as meias-finais e a final, em Wembley.

“As autoridades aceitaram, em princípio, a proposta da Comissão Organizadora Local de permitir o acesso de espectadores às bancadas dos jogos do Campeonato da Europa na proporção de 25% da capacidade total do estádio nacional”, sublinhou a federação romena em comunicado.

No início de 2021, o presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, reiterou o compromisso que o órgão tem de realizar a competição em doze países diferentes do continente europeu.

Devido ao adiamento do torneio para 2021 devido à pandemia Covid-19, a UEFA criou um fundo de solidariedade para as federações participantes, que contavam com a receita do evento para financiar investimentos relacionados com a competição.