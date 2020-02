Rui Pinto tentou dar provas à justiça portuguesa, mas foi ignorado, afirma advogado

O advogado William Bourdon garante ter na sua posse provas de que o seu cliente, Rui Pinto, propôs entregar informação às autoridades portuguesas, mas que estes contactos ficaram sem resposta da Justiça portuguesa, informa o jornal “Público” esta sexta-feira, 14 de fevereiro.

“Temos provas de que Rui Pinto entrou em contacto com as autoridades portuguesas detalhando a informação de que possuía”, referiu William Bourdon, durante uma conferência que juntou representantes das várias entidades que trabalharam com Rui Pinto durante as divulgações do Football Leaks e, mais recentemente, dos Luanda Leaks.

Ao jornal “Público”, o advogado francês, que já representou denunciantes como Edward Snowden e Julian Assange, assumiu também que estes contactos aconteceram antes das revelações do Football Leaks.

Depois de ter sido preso na Hungria e extraditado para Portugal, ao abrigo de um mandato internacional, Rui Pinto está preso desde março de 2019, tendo revelado recentemente que entregou um disco rígido à Plataforma de Proteção de Denunciantes na África, que permitiu a recente revelação dos Luanda Leaks, um caso de corrupção relacionado com a empresária angolana Isabel dos Santos.