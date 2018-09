Rui Rio, a menos-valia do PSD

Desde que assumiu a liderança do PSD, Rui Rio consegue, dia após dia, deixar mais perplexo o eleitorado de direita e centro-direita: aumentos dos funcionários públicos, uma posição extraordinária contra a eliminação do imposto adicional sobre os produtos petrolíferos – contradita pela sua própria bancada parlamentar – e agora a defesa de uma medida do Bloco que visa a criação de um imposto sobre operações imobiliárias especulativas.

Sejamos claros: não é por ser uma medida do BE que o PSD deve estar liminarmente contra. O PSD tem de ser o principal defensor do capital. Sim, isso mesmo do capital. É do PSD que esperamos a proteção do rendimento, seja do trabalho seja do capital. É do PSD que esperamos o papel de zelador dos direitos do contribuinte. É do PSD que esperamos a defesa do investimento, da iniciativa privada e, já agora, dos cidadãos do setor privado. Não é do PSD que esperamos o populismo e a demagogia que habitualmente caraterizam partidos como o Bloco e o Partido Comunista. O que é que se segue? Apoiar o outro absurdo proposto pelo Bloco que quer acabar com o IRS especial para estrangeiros a viver em Portugal?

A taxa “Robles”, nas palavras de Catarina Martins, tem de ser penalizadora, não meramente simbólica. É uma forma de “arrecadar” receitas para o Estado. Desta esquerda não esperamos outra coisa: financiar o monstro sem nunca emagrecê-lo. À custa dos contribuintes e assumindo como estratégia única o confisco do rendimento. O PS disse não e bem. António Costa já nem precisa de inventar: Rui Rio trata de carregá-lo em ombros até à maioria absoluta.