Rússia ameaça bloquear Twitter se a rede social não excluir “conteúdos proibidos”

A Rússia deu ao Twitter um mês para remover conteúdos que o Kremlin considera “proibidos”, sob pena de bloquear a rede social no país. O governo russo já diminuiu a velocidade do Twitter no território, uma medida de retaliação depois de o Twitter não ter removido da plataforma uma lista específica de “conteúdos banidos”, segundo a “Reuters”.

Após Moscovo ter avançado com a diminuição da velocidade para o Twitter em solo russo, a rede social disse estar preocupada com o “impacto da ação russa sobre a liberdade de expressão” e negou que tenha permitido que a sua plataforma fosse usada para “promover comportamentos ilegais”.

Vadim Subbotin, vice-presidente da Roskomnadzor – órgão que supervisiona as telecomunicações russas -, afirmou que o Twitter “não está a responder às nossas solicitações como deveria. Se a situação continuar, será bloqueado daqui a um mês sem ordem judicial”.

Ainda assim, Subbotin avisou que o Twitter ainda poderia evitar ser bloqueado caso tome medidas para excluir os conteúdos proibidos, que segundo Moscovo, incluem pornografia infantil, material sobre drogas ilegais e suicídio infantil.

A plataforma dos EUA já estava sob pressão na Rússia depois de ter sido nomeada, no início de março, como uma das cinco plataformas de redes sociais que estão a ser processadas por supostamente removerem publicações que apelam a crianças para que participem em protestos ilegais contra o Kremlin.