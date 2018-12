Sabadell vende 80% de empresa imobiliária a fundo sueco por 300 milhões de euros

O Banco Sabadell conclui esta quinta-feira a venda de 80% do seu servicer, Solvia Desenvolvimentos Imobiliários, ao grupo sueco Lindorff, uma empresa que pertence ao fundo sueco da Intrum AB, por 300 milhões de euros. Este preço corresponde à participação vendida e pode ser aumentado até um montante máximo de 40 milhões de euros, no caso das condições esperadas com a evolução de certas linhas de negócio da Solvia forem cumpridas.

Esta transação vai gerar ganhos de capital para o Sabadell de cerca de 138 milhões de euros e terá um impacto positivo no índice de capital do grupo de 15 pontos base, conforme o comunicado enviado pelo banco esta sexta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Segundo fontes do mercado esta transação inclui exclusivamente a venda de gestão, mas não a transferência de ativos, o que abre a porta para o Banco Sabadell obter mais ganhos de capital. O CEO da Sabadell, Jaime Guardiola, assumiu durante a apresentação dos resultados do segundo trimestre, que o banco não tem vocação imobiliária e quando chegou a hora de “criar valor” eles estariam dispostos a ouvir uma oferta pela Solvia.

A Solvia Desenvolvimentos Imobiliários surgiu com os andares premium do banco, avaliados em cerca de 1.200 milhões de euros.