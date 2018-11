Dia dos Solteiros movimenta 40 mil milhões de euros na China

O dia 11 de novembro, conhecido por “11.11” (ou Double 11), é chamado tradicionalmente de “Dia dos Solteiros” e traduz-se num festival de entretenimento comemorado na China para celebrar o orgulho de ser solteiro. Nos últimos anos, a data passou a ser utilizada para fazer grandes promoções nas maiores lojas do país, espalhando-se pelo globo e tornando-se numa das datas que mais compras online já movimenta em todo o mundo. A empresa dos correios portuguesa aliou-se ao AliExpress, tendo os clientes nacionais a uma plataforma exclusiva, acessível através do site dos CTT, beneficiando de descontos extra.

Para o maior dia de promoções do comércio a retalho no mundo, o Dia dos Solteiros na China, antecipa-se para este sábado que centenas de milhões de chineses vão às compras na data que se assemelha à Black Friday dos Estados Unidos, mas numa maior escala.

O dia passou a ser comemorado em 2009 por estudantes da Universidade de Nanjing, e é anualmente promovido pelo grupo de e-commerce Alibaba, a maior plataforma de comércio electrónico na China que, neste domingo (11 de novembro), marcará a 10ª edição do designado “Singles’Day”, um mega evento de compras que eclipsa a Black Friday, a Cyber ​​Monday e o Prime Day da Amazon.

No mundo online, a comemoração está a ser preparada com antecedência e são já inúmeras as lojas online com promoções a decorrer. Até ao próximo dia 21 de novembro, o público da Internet terá, assim, ao seu dispor cupões de desconto lançados diariamente para diferentes produtos, jogos, promoções diretas em smartphones, tablets e outros produtos inteligentes para a casa e bem-estar, entre muitas outras ações.

Mas isto na se resume a compras apenas na China, pois o Double 11 está a tornar-se numa tendência de grandes promoções em lojas online por todo o mundo. E há muitos armazéns na união europeia que tornam o envio mais rápido e seguro

Neste ano, as compras alcançarão 400 cidades chinesas, e mais de 200 mil lojas do país, pretendendo o grupo Alibaba, co-fundado por Jack Ma em 1999, duplicar o período de promoção no país: de 24 para 48 horas.

No ano passado, o gigante de comércio online vendeu 25 mil milhões de dólares (22 mil milhões de euros) um só dia, 40% a mais do que em 2016. O comércio chinês vendeu, no total, cerca de 45 mil milhões de dólares 8cerca de 40 mil milhões de euros.

O Dia dos Solteiros também é de longe a data com maior movimentação de encomendas em todo o mundo: em 2017, totalizaram 657 milhões, o que faz da data um desafio logístico sem precedentes.

CTT e AliExpress lançam parceria para o Dia dos Solteiros

Os CTT e o AliExpress, do Grupo Alibaba, são parceiros numa campanha promocional exclusiva para o Festival de Compras do AliExpress, o “Black Friday” da China, que consiste em várias promoções, vales, cupões de desconto e outros conteúdos dinâmicos relativos a promoções do AliExpress que correspondam a encomendas enviadas para Portugal. Os clientes nacionais têm, assim, acesso a uma plataforma exclusiva, acessível através do site dos CTT, beneficiando de descontos extra. As encomendas serão entregues pelos CTT e a China Post.

Segundo a empresa portuguesa, com esta iniciativa conjunta, serão ainda maiores as vantagens ao nível de descontos e de promoções que podem ser associados ao gigantesco universo de objetos que podem ser adquiridos no âmbito do portal do AliExpress.

Em comunicado, os CTT dão conta que é a primeira vez que estará disponível para os clientes da AliExpress um site onde são anunciados e promovidos os cupões de desconto exclusivos para clientes portugueses que comprem durante o período do Festival, que termina no dia 12 de novembro.

O acesso a esta plataforma exclusiva deverá ser feito através do site dos CTT e os clientes portugueses terão ainda disponíveis os serviços de envio ePacket e China Post Registered Mail para receberem pela empresa nacional as suas encomendas, lê-se no comunicado.

Para Alberto Pimenta, Diretor de e-Commerce dos CTT, “esta parceria mostra bem a importância crescente do e-Commerce em Portugal e o papel dos CTT na liderança e desenvolvimento deste ecossistema”, destacando que “a associação a um gigante de comércio eletrónico como o AliExpress permite às duas empresas dar a conhecer, de forma coordenada, as capacidades no âmbito das vendas na internet para todo o mundo, do lado da AliExpress, e das entregas à escala de todo o território nacional, do lado dos CTT”.

O AliExpress é uma empresa do Grupo AliBaba e assume-se como o maior marketplace do mundo, contando com 100 milhões de utilizadores. Lançado em 2010, o AliExpress oferece mais de 20 categorias de produtos e introduziu novas tecnologias na experiência de compra. O ano passado mais de 231 países e regiões participaram no Festival de compras, com mais de 17 milhões de compradores por todo o mundo.