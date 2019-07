Sabe porque é que os mosquitos o picam sempre? A ciência explica

Quer dormir e só ouve zumbidos à sua volta quando tenta adormecer? É sinal de que chegou o verão, e com o calor vieram os mosquitos.

Existem mais de três mil espécies de mosquitos em todo o mundo, sendo impossível calcular o número que engloba cada espécie, explica o ‘El País’.

São considerados um dos animais mais mortíferos do mundo e contribuem para mais de 725 mil mortes por ano. Segundo dados recolhidos pelo jornal espanhol, os humanos matam 475 mil semelhantes a cada ano; as cobras matam 50 mil humanos; os cães, através da raiva, reivindicam 25 mil vidas.

Os zumbidos do mosquito servem para chamar a atenção de outros parceiros que queiram acasalar.

Quando ouvir um zumbido mais forte próximo dos ouvidos enquanto dorme, já sabe que se trata de um mosquito fêmea. Apesar de ambos os sexos zumbirem, somente a fêmea é que pica, pois os machos alimentam-se de néctar.

Mas sabe a razão de ser o preferido dos mosquitos?

Como é que as fêmeas escolhem as suas vítimas? Estes mosquitos analisam a paisagem química invisível do ar que rodeia os humanos.

Ao expelirmos o ar dos nossos pulmões, emitimos dióxido de carbono que fica à nossa volta em bolsas, antes de misturar com o oxigénio.

Os mosquitos são atraídos por estas bolsas de dióxido de carbono, conseguindo localizar alvos até 50 metros de distância.

Na hora de escolher a sua vítima, os mosquitos têm em conta diversos factores que variam de indivíduo para indivíduo. Aqui, a escolha varia entre temperatura corporal, presença de vapor de água e cor da roupa.

Os cientistas afirmam que as variáveis mais importantes em que estes insetos se baseiam são os compostos químicos produzidos por colónias de micróbios que vivem na nossa pele. As bactérias convertem as secreções das glândulas sudoríferas em compostos voláteis, que acabam por ser capturados pelo olfacto dos mosquitos.

Um artigo científico publicado na revista Plos One, revelou que pessoas com maior diversidade de micróbios na pele têm menos tendência para serem picadas, do que aquelas que têm uma menor diversidade de micróbios. Portanto, a composição das bactérias presentes na pele ditam a quantidade de picadas que recebe.

Em termos de cores de roupa, o preto deve ser evitado a todo o custo, pois os mosquitos adoram essa cor.