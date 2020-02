SADs no ‘vermelho’. Após desaire na Liga Europa, Benfica, Porto e Sporting perdem na bolsa

Um dia depois de os três maiores clubes da primeira liga portuguesa terem sido eliminados da Liga Europa, Benfica Sporting e Porto negoceiam a perder na bolsa portuguesa. A SAD das águias é que apresentava maior perda.

Depois de o Benfica ter empatado com os ucranianos do Shakthar Donetsk , num jogo a contar para a segunda mão dos 16.º avos de final da Liga Europa, resultado que ditou a eliminação da competição, os títulos encarnados caem 12% para 3,96 euros.

A SAD do Sporting recua 8,62%, para 0,795 euros. A equipa de Alvalade, que ocupa o quarto lugar na Liga NOS, foi eliminada também da Liga Europa depois de perder com os turcos do Istambul Başakşehir por 4-1, após prolongamento do tempo regulamentar de jogo. Os verde e brancos perderam apesar da vantagem de 3-1 obtida no jogo da primeira mão dos 16.º avos de final da Liga Europa.

Da cidade Invicta, a sociedade anónima do FC Porto desvaloriza 2,60% na bolsa nacional, para 0,75 euros. Os azuis e brancos caíram nos 16.º avos de final aos pés dos do Bayer Leverkusen por 3-1.

Ao contrário do que ocorre com a negociação das ações do Benfica, que são transacionadas em mercado contínuo na Euronext Lisboa (entre as 8h e as 16h30), os títulos do Sporting e do Porto negoceiam por chamada, o que significa que só há dois momentos do dia (às 10h30 e às 15h30) em que as ordens de compra e as ordens de venda são correspondidas.