SaeR integra a Crowe Advisory Portugal

A SaeR integra, de forma estratégica, a Crowe Advisory Portugal com a criação da área de Strategic Advisory, diz a Sociedade de Avaliação de Empresas e Risco em comunicado.

A partir de Março de 2021 a SaeR – Sociedade de Avaliação de Empresas e Risco passou a integrar a Crowe Portugal para reforçar a sua área de Advisory, através da nova unidade de negócios Crowe Advisory – SaeR, diz a nota.

A sociedade fundada pelo ex-ministro Ernâni Rodrigues Lopes é liderada por José Poças Esteves e dedica-se à realização de estudos e estratégias de desenvolvimento sectoriais, territoriais e empresariais, essenciais aos gestores de topo e no apoio à decisão estratégica.

A sociedade tem dois Senior Partners: Francisco Murteira Nabo e Diogo Lacerda Machado, que são representantes de sócios da empresa.

Com esta integração estratégica a SaeR mantém a sua total independência científica e técnica, com autonomia de gestão e garantindo os mesmos valores e qualidade de serviço aos seus clientes.

“A Crowe, presente em Portugal desde 1998, tem vindo a reforçar os seus serviços na área de Advisory de forma a crescer e alargar as suas áreas de atuação com recurso a especialistas de renome”, lê-se no comunicado que adianta ainda que a marca SaeR irá permanecer ativa na nova denominação Crowe Advisory – SaeR, “simbolizando a ligação entre marcas e a prestação de homenagem ao importante legado que a SaeR tem tido no apoio à economia portuguesa, desde a constituição da empresa, há mais de três décadas”.

Para Paulo Lourosa, Partner de Advisory, esta integração é “um marco na história da Crowe em Portugal e uma mais valia, não só para os atuais clientes da Crowe Advisory e da SaeR, mas para o mercado de maneira geral, aliando e aumentando as competências globais da marca na sua oferta de serviços”.

Já José Poças Esteves, por seu lado, considera que “num mundo cada vez mais global, complexo, incerto e volátil, os mercados e agentes económicos exigem propostas de valor cada vez mais integradas e numa perspetiva que seja, ao mesmo tempo, local e global, holística e especializada, forte e ágil. Esta integração estratégica da SaeR na Crowe Advisory corresponde a esta exigência e constitui a evolução natural do desenvolvimento do posicionamento da SaeR, no apoio aos decisores de topo, nacionais e internacionais, na fundamentação das suas decisões estratégicas”.