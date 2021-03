Saiba como é determinado o preço do seguro de vida habitação

Neste programa do Economize com a Reorganiza, abordámos com algum detalhe o produto seguro de vida associado ao crédito habitação. Com a informação que analisamos, procurámos contribuir para uma poupança expressiva, embora esquecida, não esquecendo ainda o foco nas coberturas. De seguida deixamos mais alguns detalhes.

Os clientes bancários adormecidos…

Um título algo provocatório para chamar a atenção para uma fonte de desperdício muito grande. Na realidade, ao contratarem um crédito habitação as pessoas acabam por ignorar por completo um conjunto extenso de custos que acabam por vir associados. Focam-se no spread e esquecem que o spread é apenas um de muitos custos que teremos de suportar. Por exemplo, fizemos um estudo na Reorganiza e concluímos que o custo com o cross-selling (todos os produtos que compra ao contratar o crédito habitação) é quase equivalente ao custo com os juros suportados. E só isso deve levar-nos a pensar, especialmente numa altura em que a concorrência na banca esta a induzir uma redução de spreads e uma maior abertura comercial para negociar estes outros produtos.

Pense no seguro de vida como uma garantia

A segunda ideia que queremos reforçar é a de que o seguro de vida crédito habitação não deve ser encarado apenas como um seguro obrigatório. Sim, temos de o fazer para podermos ter acesso ao crédito habitação (se bem que há alguns bancos que isentam esta obrigatoriedade). Mas isso não significa que o seguro não tenho uma grande vantagem, ao conferir a segurança financeira em caso de morte ou de invalidez. Imagine o que seria se lhe acontecesse alguma coisa e se não tivesse o seguro de vida. Logo, deveremos procurar ter o melhor seguro (com boas coberturas) ao melhor preço. Infelizmente, não fazemos essa análise no momento da contratação do crédito, o que implica pagar mais por produtos com menores coberturas (geralmente).

O que determina o preço do seguro de vida?

O preço do seguro de vida é determinado fundamentalmente pela probabilidade de sinistro e sua consequência financeira. Logo, podemos destacar:

· Idade da pessoa segura, quanto mais velha maior a probabilidade de sinistro;

· Estado de saúde, de modo a perceber se existem patologias ou outras situações que agravem o risco;

· Cobertura e grau de invalidez, quanto mais abrangente maior a probabilidade de ser acionado;

· Capital em dívida, quanto maior mais caro.

Como percebemos, não é por acaso que a companhia de seguros nos pede um conjunto de exames e análises. Mais uma vez, isso não deve ser visto com maus olhos, na medida em que muitos destes exames são entendidos como check-ups gratuitos que acabam por salvar vidas. Na nossa experiência, vários exames detetaram problemas de saúde graves que encaminharam os clientes para os médicos especialistas.