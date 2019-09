Saiba como fazer enrelvamento no pomar e vinha

Os enrelvamentos ou revestimentos devem ser semeados no início do outono, antes das chuvas do equinócio (22 de setembro), preparando cuidadosamente o terreno:

lavoura pouco profunda;

preparação cuidadosa da “cama” para as sementes;

sementeira a lanço;

passagem de rolo, para aconchegar a semente.

As técnicas de manutenção do solo, de que fazem parte os enrelvamentos, procuram criar as melhores condições para o desenvolvimento das plantas cultivadas, controlar as infestantes, prevenir a erosão, manter a humidade do solo, fixar nutrientes como o azoto, fixar e aumentar as populações de artrópodes (insetos e ácaros) auxiliares.

Estas técnicas podem dividir-se em dois tipos fundamentais: mobilização ou não-mobilização.

