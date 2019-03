Saiba como garantir que a sua presença online não irá impedi-lo de ser contratado

Atualmente, as redes sociais são usadas frequentemente para partilhar as nossas atividades e fotografias com a nossa família e amigos.

Consequentemente, divulgamos informação sensível que normalmente não revelaríamos fora dos nossos círculos sociais próximos, quer seja no Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Pinterest, o Twitter ou outra plataforma de redes sociais.

A Adecco alerta que 60% dos empregadores usam o motor de busca Google sobre os candidatos a vagas de emprego e mais de um quarto de profissionais RH têm rejeitado os candidatos tendo como argumento o que aparece sobre eles na Internet.

Siga as 10 dicas Adecco para garantir que a sua presença online não irá impedi-lo de conseguir o seu emprego de sonho.

Proteja a sua privacidade

Não precisa de abandonar as redes sociais completamente, mas considere rever as suas definições de privacidade em cada uma dessas redes.

Tire tempo para perceber o que cada rede oferece, as diferenças no acesso e que definição é apropriada para si. Muitos sites oferecem uma opção ‘ver o meu perfil público’ que lhe permite ver o que os outros podem ver.

Mantenha-se atualizado sobre as definições de privacidade

Informe-se sobre as políticas de privacidade sobre cada plataforma social. Utilize as ferramentas disponíveis para ajudá-lo a manter-se atualizado sobre as mudanças nas definições de privacidade. Essas ferramentas indicar-lhe-ão se algum site mudou a sua política de privacidade de modo a que possa corrigir as definições de privacidade apenas com um click.

Pesquise-se a si próprio

Corra o seu nome próprio e apelido nos principais motores de busca. Deve também pesquisar em ‘imagens’ de modo a poder remover qualquer imagem que possa ser prejudicial para as suas perspetivas profissionais. A Internet tem uma memória longa, então, não deixe que uma fotografia ou um comentário erróneo desacredite a sua reputação.

Mantenha as fotografias do seu perfil apropriadas

A sua imagem de perfil deve sempre ser adequada para todos verem.

Pode não ter escolhido o Facebook como uma ferramenta de rede profissional, mas infelizmente o Google não pode filtrar os resultados consoante quem está a pesquisar sobre si.

Mostre-se (e mantenha-se) otimista

Todos nós temos dias maus no trabalho, mas reclamar sobre o quanto não gosta do seu trabalho, do seu diretor e das pessoas com quem trabalha não é muito profissional nem dá uma boa imagem de si, independentemente da situação. Lembre-se que a maior parte da informação que coloca nas redes sociais é pública.

Aproveite as redes

Adira a redes como o LinkedIn utilizando um formulário de inscrição simples, depois pesquise por grupos no diretório. Quando tiver encontrado alguns grupos, contribua para uma discussão que seja relevante para o seu setor.

Siga as pessoas certas

Uma das melhores formas de criar uma boa reputação online é seguir as empresas, as pessoas e os organismos profissionais que lhe interessam.

Se está a tentar entrar num determinado setor de atividade, procure as principais figuras e os melhores empregadores desse setor e siga-os no Twitter, ligue-se a eles no LinkedIn e acompanhe os seus blogs e os comentários sobre o sector.

Participe nas conversas

Seguir as pessoas certas é apenas o primeiro passo para construir uma boa reputação online. Para conseguir divulgar o seu nome, precisa de participar nas discussões com opiniões e observações pertinentes. Interaja com o tipo de pessoas com que adoraria trabalhar e mantenha-se atento sobre o que as várias empresas andam a fazer. Se as pessoas começarem a reconhecer o seu nome (por todas as melhores razões), poderá apenas conseguir ter um vislumbre de algumas oportunidades de emprego – notícias de última hora.

Construa a sua reputação com recomendações

Uma das mais-valias do LinkedIn é que permite pedir recomendações a pessoas com quem trabalhou. Estas são exibidas no seu perfil como um exemplo perfeito de quão bom é no seu trabalho. Alguns trabalhos apenas são preenchidos através de recomendações porque uma boa recomendação de um diretor, colega ou professor anterior facilita a confiança de potenciais empregadores em si. Se fez um bom trabalho para alguém no passado, peça-lhes para o recomendarem.

E, se necessário, corrija uma má reputação online

Os comentários que fez online no calor do momento podem ser removidos.

O Facebook permite-lhe remover comentários, mas fóruns ou blogs – onde poderá ter reclamado sobre um serviço ao cliente, por exemplo – talvez não. Muitas vezes é difícil apagar uma fotografia ou um vídeo em que foi marcado. Contacte a pessoa que a publicou e peça-lhe para o desmarcar, ou melhor ainda, apagar a publicação por completo.