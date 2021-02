Saiba como proteger os seus perfis nas redes sociais

Nunca clique em links suspeitos, mesmo que sejam de um amigo ou de uma empresa que conhece. Isto inclui links que pode ver em publicações ou receber por e-mail. É importante relembrar que o Facebook ou o Instagram nunca pedem a sua senha por e-mail, nem o contactam através de mensagens diretas. Os agentes maliciosos podem criar sites falsos que se parecem com os originais e pedir-lhe que faça login com o seu e-mail e senha. Se não tiver certeza acerca de um link, verifique o URL ou digite o endereço web diretamente num navegador antes de inserir a sua senha.

Nunca partilhe as suas informações de login com outras pessoas e faça logout ao usar um computador ou telefone partilhado. Além disso, no Facebook, é possível ativar alertas para logins não reconhecidos. Se alguém tentar fazer login através de um dispositivo ou navegador da Web diferente do normal, irá receber um alerta a informar sobre qual o dispositivo que tentou fazer login e a sua localização.

Escolha uma senha forte e altere-a regularmente

Utilize uma senha diferente para cada serviço e evite incluir informações pessoais, tais como a data de nascimento ou o nome de um membro da família. Quanto mais difícil for para adivinhar, melhor, então tente fazer com que tenha pelo menos seis caracteres e combine maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Existem métodos de criação de senha que podem ser utilizados para obter senhas seguras e aqui estão alguns que podem ser colocados em prática. Também é muito importante que nunca partilhe a sua senha com ninguém, nem mesmo com pessoas da sua confiança, e que a altere com frequência.