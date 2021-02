Saiba como reduzir os encargos com o crédito habitação

Tendo em conta o momento atual, a empresa especializada em finanças pessoais e familiares Doutor Finanças recomenda a revisão das condições associadas ao crédito habitação, com o objetivo de analisar o que está a ser oferecido no mercado, uma vez que as poupanças podem ser “consideráveis”. Para tal, conheça as seis dicas que o podem ajudar a melhorar as suas condições contratuais.

Para Rui Bairrada, CEO da Doutor Finanças, “O crédito habitação e as despesas que estão associadas a este contrato representam uma fatia significativa do orçamento das famílias. Contudo, as condições que conseguimos quando comprámos a casa não têm de ser eternas. Por isso, devemos rever as condições do nosso crédito com alguma periodicidade”.

1 – Quanto pagamos? E o que pagamos?

Para poder reduzir os encargos que tem, precisa de saber exatamente quanto gasta por mês. Deve fazer o levantamento de tudo, desde condições do crédito até aos produtos associados, destaca este intermediário financeiro.

Para começar deve responder às seguintes questões: Quanto paga de prestação da casa?; Qual o spread associado?; E a TAEG?; Tem o crédito indexado a uma taxa fixa ou variável?; Quanto tempo falta para terminar o contrato?; Que seguros tem e quanto paga?; O que paga de comissões? Após a resposta a estas questões, tem de pesquisar e perceber o que está a ser praticado no mercado. Se atualmente tem um spread de 1,5%, existem bancos a oferecer um spread mínimo inferior a 1%. A partir deste ponto, já terá as ferramentas necessárias para tentar melhorar as condições do seu crédito.

2 – Negociar condições com o banco

Uma das primeiras coisas que pode fazer é entrar em contacto com o seu banco, questionando qual é a abertura para reverem as condições do seu crédito. Uma vez que já tem a noção do que está a ser praticado no mercado, tem as ferramentas necessárias para poder questionar todas as condições oferecidas pelo seu banco.

3 – Pedir outras propostas

Após ouvir o seu banco, deve pedir propostas a outras entidades financeiras.

4 – Transferir o crédito para outro banco

No caso de outro banco oferecer condições melhores do que as oferecidas pelo seu, pode transferir o crédito para outra instituição. Esta decisão permite rever todas as condições. Além de poder conseguir um spread mais baixo do que o atual, pode optar por outro indexante ao seu crédito e repensar se é preferível uma taxa variável (Euribor), uma taxa fixa ou uma mista (primeiros anos taxa fixa e depois variável). O momento que vivemos está a ser marcado por juros atrativos, pelo que é uma boa altura para tentar tirar proveito das taxas de juro baixas

5 – Rever os seguros associados ao crédito

Pode fazê-lo de diferentes formas:

Se a sua decisão for a de negociar apenas com o seu banco, quando estiver a negociar as condições gerais, deve colocar os seguros como despesa também a rever;

Se as suas condições de crédito são já muito atrativas, pode questionar o seu banco sobre a revisão apenas dos seguros;

Ao transferir o seu crédito para outra instituição, deve avaliar o que será mais vantajoso: subscrever os seguros com o banco que vai financiar o crédito ou subscrever através de outra entidade.

6 – Reduzir ou alargar o prazo do crédito

As necessidades ou os desejos de poupança, diferem de pessoa para pessoa. No caso do crédito, poupar significa pagar o mais depressa possível. Mas, no dia a dia, muitas pessoas precisam de poupar no imediato e, aqui, a solução poderá ser outra. Para quem tem folga orçamental, a recomendação é que reduza o prazo do seu crédito. Diminuir o número de meses a pagar vai implicar uma poupança real no final do contrato. Para quem a necessidade é reduzir o encargo imediato, a solução pode passar pelo aumento do prazo de financiamento. Neste caso, pagará menos agora, mas mais ao longo do contrato.