Salazar e Estado Novo vão ter museu

Vai ser criado um museu dedicado a Salazar e ao Estado Novo, avança o Expresso.

A abertura está programada para depois do verão, e as obras devem iniciar-se em agosto. O museu deve ficar localizados no Vimieiro, em Santa Comba Dão, terra onde nasceu, diz a mesma publicação.

Salazar foi um ditador que governou o país entre 1932 e 1968, e foi promotor do chamado Estado Novo, impondo em portugal um regime repressivo, assente em princípios tais como: deus, pátria e família, e utilizando ferramentas como a polícia internacional e defesa do estado (PIDE).

Entre os cargos governativos, assumiu ainda a pasta das Finanças em várias ocasiões.