Salsa inaugura loja na Gran Vía em Madrid

A loja de jeans portuguesas abriu a sua primeira loja numa das principais avenidas da cidade de Madrid, a Gran Vía. Segundo o anúncio esta terça-feira, a loja estará focada na experiência do cliente, no know how da marca e na sua capacidade criativa.

A nova loja está situada no número 27 desta avenida da capital espanhola, num edifício “de inspiração senhorial do arquiteto Antonio Palacios”, lê-se na nota, acrescentando que o site respeita a arquitetura e materiais originais. “Destaque também para o facto de ser totalmente envidraçada, com todo o interior visível, conferindo-lhe um caráter cosmopolita”, esclarece.

Durante o mês de Fevereiro, o Salsa Jeans Studio terá um programa dedicado à personalização de peças em denim, com efeitos de lavandaria (rotos, pinturas, desgastes) e de confecção (colocação de patches, bainhas ou bordados). A marca convida ainda os clientes a criarem uma peça única todas as semanas do mês, entre quinta-feira e sábado, das 15h às 21h.

A marca portuguesa de jeans é agora liderada pelo espanhol José Antonio Ramos que iniciou no ano passado um processo de renovação da sua rede comercial, que para além de introduzir um novo conceito de loja, diversificou para novas categorias além dos produtos de ganga.