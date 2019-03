Salsa Jeans vai abrir loja no coração de Madrid

A Sonae S&F, divisão do grupo para a área de ‘sports & fashion’, vai abrir uma loja da Salsa Jeans – uma das insígnias mais recentemente acrescentadas ao portefólio na Gran Via – uma das principais artérias comerciais de Madrid e considerada o coração do retalho da capital espanhola.

A Salsa, agora liderada pelo espanhol José Antonio Ramos, ainda não deu a conhecer a data exata da inauguração – e terá por perto outra marca que recentemente investiu na mesma artéria, a Ray Ban.

No final de 2018, a Salsa respondia por uma rede de trinta lojas em Espanha, após realizar oito inaugurações ao longo do exercício, além de ter cerca de nove dezenas de ‘corners’ nos centros comerciais da marca El Corte Inglés.

O grupo assegura um volume de negócios de mais de trinta milhões de euros em Espanha. À escala global, a empresa iniciou um processo de renovação da sua rede comercial no ano passado, para introduzir um novo conceito de loja e diversificou para novas categorias, para além dos produtos de ganga.

A Salsa faz parte da divisão Sports & Fashion da Sonae (que começou a comprar a empresa em maio de 2016), que fechou 2018 com um volume de negócios de 369 milhões de euros, mais 1,9% do que no ano anterior. Genericamente, o grupo cresceu 7,6% em 2018, para fechar com um volume de negócios de 6,317 mil milhões de euros.