Samsung e Glintt criam tecnologia para monitorização cardíaca

A colaboração visa revolucionar a área de cardiologia com o S-Patch, um dispositivo tecnológico que possibilita a monitorização cardíaca remota de forma contínua e não invasiva garantindo, deste modo, o acompanhamento dos pacientes, tanto dentro como fora das unidades de saúde.

O Samsung S-Patch vai facilitar o processo de acompanhamento por parte dos médicos e a vida do paciente já que o equipamento recolhe os dados e envia-os para uma app que analisa a processa a informação em tempo real.

Com a plataforma será também possível aceder aos exames realizados em qualquer lugar assim como melhorar a eficiência da sua interpretação, auxiliando na tomada de decisão clínica.

Nuno Vasco Lopes, CEO da Glintt, explicou a importância da colaboração: «Esta parceria vem, assim, consolidar o nosso posicionamento nesta área, comprovando que a Glintt se encontra na linha da frente no que à inovação na área da saúde diz respeito. Para nós, é extremamente gratificante poder contribuir para melhorar o acompanhamento e a prevenção da doença».

Já Jongcheel Im, Presidente da Samsung SDS para a Europa, esclareceu que a empresa considerou que o « S-Patch seria um dispositivo com enorme potencial» em Portugal e que escolheu a Glintt como parceira «por ser uma empresa líder de mercado na área saúde, com um know-how incomparável e forte capacidade de promoção do S-Patch».