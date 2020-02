Samsung lança telemóvel com 100x de zoom que abala adversários. Gama Galaxy S20 chega a Portugal em março

A Samsung Electronics apresentou oficialmente, esta terça-feira à noite, o sua nova joia da coroa: os smartphones Galaxy S20. A nova gama de telemóveis da fabricante sul-coreana chega às lojas de Portugal já no próximo dia 13 de março e promete conquistar os utilizadores comuns e os amantes de gadgets com as funcionalidades à base de Inteligência Artificial (IA).

O “rei e senhor” deste trio de telemóveis, que se segue ao S10, tem um uma câmara de alta definição de 108 megapixels (MP), com sensor noturno, vídeo 8K e uma capacidade de zoom de até 100x, tirando o trono ao Huawei P30 Pro cujo zoom ta de 50x.

Num único disparo de fotografia, a máquina, através de IA, reproduz a imagem em diferentes tons e contextos para que o utilizador possa escolher a que ficou melhor – ou seja, para evitar aqueles momentos em que o fotógrafo quer captar uma paisagem mas o tempo de pegar no smartphone e preparar-se foi suficiente para que a luz já não estivesse tão boa como no segundo em que olhámos para o local.

O presidente do Negócio de Comunicações Móveis da Samsung, TM Roh, divulgou os equipamentos a partir de São Francisco e disse que a fabricante sul-coreana pretende convergir cada vez, na vida dos consumidores, a IA, o 5G e a Internet das Coisas (IoT, na sigla anglo-saxónica).

“Percebemos que as pessoas queriam ter telemoveis multifunções que ainda conseguissem caber nos seus bolsos. Foi aí que lançámos o Fold”, lembrou TM Roh, no evento anual de lançamentos da marca “Samsung Unpacked”.

O Galaxy S20 inclui um chip de segurança Knox e foi desenvolvido em parceria com a Microsoft, o Spotify. A Google juntou-se ao quadro destas gigantes tecnológicas e também apoiou a Samsung com a aplicação de videochamadas Google Duo.

Em Portugal, os preços dos Galaxy S20 começam nos 929,90 euros e chegam aos 1379,90 euros (Ultra – versão 5G).

A partir de Londres, Conor Pierce, vice-presidente de Corporate da Samsung no Reino Unido, revelou que um em cada cinco fãs da marca têm mais do que um equipamento Samsung e que todos ambicionam ter uma experiência premium de utilização de smartphones.

De acordo com os dados apresentados pelo responsável pelo mercado britânico, a consideração dos consumidores em relação à rede móvel de quinta geração também está a mudar, apesar de esta ser uma indústria “volátil e altamente competitiva”. “Eu acredito mesmo que o 5g vai mudar a forma como vivemos, pois tocará em todos os aspetos da nossa rotina”, frisou.

Na conferência tecnológica CES 2020, que se realizou entre 7 e 10 de janeiro, a Samsung divulgou ainda a sua estratégia de IoT, chamada a “Era da Experiência”. Segundo a empresa, esta abordagem “transformará a maneira como cuidamos de nós mesmos e da nossa família, como podemos personalizar as nossas casas para responder às nossas necessidades individuais e como podemos construir cidades inteligentes mais seguras e sustentáveis. Como é que isso é possível? Robótica, Inteligência Artificial, 5G e edge computing.

*A jornalista viajou para Londres a convite da Samsung