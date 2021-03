Santander acelera lançamento na Europa de cartões amigos do ambiente

O Banco Santander anunciou que está a acelerar o lançamento de cartões ecológicos na Europa, reforçando assim o seu compromisso de banca sustentável e responsável, apoiando a transição verde do banco.

“Até 2025, todos os cartões de débito, crédito e pré-pagos na Polónia, Portugal, Espanha e Reino Unido serão feitos de materiais sustentáveis, tais como PVC reciclado ou substituto de plástico à base de milho”, diz o banco espanhol que em Portugal detém o Santander Totta.

Como os cartões de PVC reciclado e polilácticos à base de milho (PLA) requerem menos energia do que os cartões de plástico tradicionais, a adoção de cartões ecológicos permitirá uma poupança de mais de mil toneladas de CO2 por ano, o que equivale ao consumo de energia de quase mil lares. Uma vez concluída a implementação, que começou há quase dois anos, a utilização de plástico será reduzida também em 60 toneladas por ano, explica a instituição.

O Santander, que tem mais de 30 milhões de cartões de débito, crédito e pré-pagos na Europa, também vai simplificar a sua oferta de cartões, em 2021, com uma redução de mais de 30%, com o objetivo de simplificar a experiência do cliente e aumentar a eficiência. “Como parte da simplificação deste processo, o banco vai adotar um novo design único e moderno para todos os cartões, que incluem ainda um logótipo ecológico e um padrão para cada segmento de cliente, e, ainda, uma marca para ajudar à acessibilidade de pessoas invisuais”, detalha o comunicado.

António Simões, responsável regional para a Europa no Banco Santander, afirmou: “A redução do uso desnecessário de plásticos é um passo extremamente importante na transição do grupo para uma economia verde. Ao passarmos para os cartões ecológicos, estamos a reduzir a nossa pegada de carbono e a apoiar a nossa ambição de alcançar zero emissões líquidas de carbono. Este é um grande exemplo do que podemos fazer utilizando a força coletiva One Santander na Europa, alavancando a nossa escala global e prestando um melhor serviço aos clientes”.

O Santander Portugal lançou os primeiros cartões PLA em 2019, com o selo de qualidade CarbonNeutral®, enquanto o Santander Espanha fez o mesmo em 2020. “Estas mudanças respondem à evolução das necessidades dos clientes, melhorando a nossa oferta e simplificando a experiência global do utilizador, facilitando o seu dia-a-dia de uma forma simples e sustentável”, diz o banco.

O Santander anunciou no mês de fevereiro a sua ambição de alcançar zero emissões líquidas de carbono em todo o Grupo até 2050. “Esta ambição aplica-se tanto à atividade própria do Grupo, como para as emissões de todos os seus clientes decorrentes dos serviços de financiamento, assessoria ou investimento fornecidos pelo Santander”, garante o banco.