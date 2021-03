Santander desafia startups a otimizar sector agroalimentar

O Santander lançou um desafio dirigido às startups que tenham ideias para transformar o sector agroalimentar em Portugal e Espanha, de forma a torná-lo mais produtivo, rentável e sustentável. O programa do banco – designado Santander Startups The Call Agro – pretende levar as empresas a apresentar projetos inovadores que possam responder a dois grandes desafios desta área de atividade: a digitalização e a sustentabilidade.

“As soluções visam a transição para produtos mais rentáveis, a profissionalização das explorações, a otimização e uso eficiente de água, produtos fitossanitários e soluções eficientes para o cultivo, distribuição e geração de procura por produtos ecologicamente sustentáveis”, explica a instituição bancária, em comunicado.

Os empreendedores podem candidatar-se até ao próximo dia 11 de abril no site SantanderX, seguindo-se uma fase de pré-seleção e de apresentação dos projetos eleitos até ao final do mês.

“Serão apurados quatro finalistas, que irão desenvolver com o banco provas de conceito para verificar a sua viabilidade. Em função das suas características e interesses, o Santander fará acordos ad hoc com cada um deles, encontrando o devido enquadramento para os projetos em questão”, pode ler-se no comunicado.